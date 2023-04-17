В Чувашии больше 20 тысяч верующих посетили Пасхальные богослужения

Торжественные богослужения и крестные ходы, посвященные Пасхе – Светлому Христову Воскресению, прошли в 286 храмах Чувашии. В них приняло участие более 20 тысяч верующих. Минкультуры Чувашии напоминает, что в целях развития сотрудничества с Русской Православной Церковью 4 ноября 2022 г. между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Епархиями Чувашской митрополии заключено соглашение о сотрудничестве, направленное на осуществление взаимодействия в вопросах реализации прав граждан на исповедание православной веры, духовно-нравственного воспитания молодежи, противодействия религиозному и национальному экстремизму и терроризму и др. В целях эффективной реализации данного соглашения Главой Чувашской Республики О.А. Николаевым 7 апреля 2023 г. утвержден план мероприятий («дорожная карта») по взаимодействию с Чувашской митрополией Русской Православной Церкви. Данный документ принят по согласованию с Епархиями Чувашской митрополии. В процессе его подготовки были учтены все предложения и замечания религиозных организаций. «Дорожая карта» позволяет на системном уровне осуществлять и развивать взаимодействие государственных учреждений с Церковью. Ежегодно будут проводиться свыше 40 совместных мероприятий в сфере культуры и образования. Предусмотрено взаимодействие в вопросах восстановления и строительства православных храмов. Также будут реализованы дополнительные меры, направленные на развитие религиозного туризма и паломничества. В рамках подписанного Соглашения трансляции праздничных мероприятий и богослужений будут осуществляться во всех трёх Епархиях Чувашской митрополии.

Главное Пасхальное богослужение состоялось в кафедральном соборе Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары. В Светлую Пасхальную ночь Глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий совершил крестный ход, пасхальную утреню и Божественную литургию. Богослужение посетил Глава Чувашской Республики О.А. Николаев с супругой.

Прямая трансляция праздничного богослужения из собора Введения во храм Пресвятой Богородицы г. Чебоксары проводилась в группе «Православная Чувашия» в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках реализации плана мероприятий впервые была организована прямая трансляция Пасхального богослужения из Свято-Троицкого мужского монастыря г. Алатырь. Следить за ней можно было в эфире НТРК, на Национальном радио, также на сайте и ютуб-канале телерадиокомпании. Расширение географии трансляции Пасхального богослужения позволило телезрителям познакомиться поближе с этой обителью и местами паломничества нашей республики.Праздничное богослужение в г. Алатыре посетила министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова. «Напомню, что 4 ноября 2022 г. между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Епархиями Чувашской митрополии заключено Соглашение о сотрудничестве. В рамках утверждённой «дорожной карты» планируется проводить ежегодно около 40 мероприятий, направленных на возрождение духовной культуры и единства в Чувашской Республике, духовно-нравственное воспитание молодежи, восстановление культурно-исторической преемственности. Одно из таких мероприятий – трансляция Пасхального богослужения — впервые состоялось из г. Алатыря», — рассказала министр культуры Чувашии.

Правопорядок в местах проведения торжеств обеспечивали порядка 600 полицейских, а также военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований правоохранительной направленности. Благодаря принятым мерам правонарушений не допущено. Следующими мероприятиями, которые будут реализованы в рамках Соглашения, станут большой Пасхальный концерт (26 апреля, Чувашская государственная филармония) и Республиканский православный фестиваль воскресных школ Чебоксарско-Чувашской епархии «Пасхальная Радость» (6 мая, Национальная библиотека Чувашской Республики).

Минкультуры Чувашии.