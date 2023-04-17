В Цивильске построят первый в Чувашии Центр культурного развития

Он также станет девятым в России и будет сдан до конца года. В перспективе учреждение станет местом творческого притяжения танцевальных, вокальных коллективов и вместит в себя кружки и секции по интересам для детей и подростков. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом Чувашской Республики рассказал глава Цивильского муниципального округа Алексей Иванов. Объект строится в рамках нацпроекта «Культура», добавил он, и финансируется за счёт средств федерального и республиканского бюджетов.

Также гость эфира напомнил, что к 1 сентября 2024 года будет достроена школа в Чурачиках. Ее возводят по программе комплексного развития сельских территорий.

Во время онлайн-встречи Алексей Иванов рассказал о перспективах развития Цивильского муниципального округа и ответил на вопросы зрителей трансляции. Спрашивали о выделении участков многодетным семьям, обустройстве ливневок и ремонте тротуаров. Например, интересовались обновлением пешеходной зоны в Опытном. Как прокомментировал Алексей Иванов, в этом году в поселке отремонтируют тротуары по улицам Центральная, Иванова, Садовая, Дорожная, на что будет направлено 11 миллионов рублей. Кроме того, планируется благоустроить 12 дворовых территорий Цивильска.

«Хотел бы поблагодарить всех жителей округа за вашу активность, за ваше неравнодушие, – обратился к зрителям эфира Алексей Иванов. – Я думаю, что только совместными усилиями мы сможем сделать Цивильский округ светлее, красивее, благоустроеннее».

Посмотреть запись эфира с главой Цивильского муниципального округа можно по ссылке: https://vk.com/tsur21?w=wall-201863389_9361

чувашинформ.рф