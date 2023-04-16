Чувашское отделение фонда «Защитники Отечества» планирует начать работу 1 июня

Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил на заседании оперативного штаба Чувашской Республики.

Со дня вышедшего указа Президента России о создании специализированного фонда Правительство Чувашии определило ряд задач, в том числе подбор помещения и специалистов фонда. Потенциальные координаторы в ближайшее время пройдут тестирование, на основании которого будут направлены на дистанционное обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



Глава республики напомнил, что под руководством глав муниципальных образований продолжают работать созданные на местах координационные центры для адресного и проактивного сопровождения участников специальной военной операции (включая мобилизованных, добровольцев и контрактников) и членов их семей. В оперативном порядке на всех участников специальной военной операции и членов их семей составлены социальные паспорта, разработаны индивидуальные маршруты предоставления мер социальной поддержки. Завершается работа по их цифровизации.



По данным Минтруда Чувашии, за I квартал 2023 г. поступило 71 обращение мобилизованных граждан и членов их семей. На сервис «Меры социальной поддержки» на едином портале государственных и муниципальных услуг с 8 декабря 2022 г. поступило 122 обращения мобилизованных граждан и членов их семей. Вопросы касались предоставления стипендии школьникам, бесплатного питания в школах и детских садах, бесплатного посещения кружков (92 обращения), социальной газификации (21 обращение), а также выплат мобилизованным гражданам (9 обращений).



Всего в Чувашской Республике реализуются 25 мер поддержки семей участников СВО. Военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, также доступны медицинская помощь и возможность прохождения полного цикла реабилитации. По данным Минздрава Чувашии, в 2022—2023 годах в Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн прошли медицинскую реабилитацию 37 участников СВО. Амбулаторно-поликлинической помощью с января 2023 года воспользовались более 370 участников СВО. На кризисную линию медицинской помощи с 21 сентября 2022 года поступило 66 звонков от мобилизованных и членов их семей.

Для членов семей участников специальной военной операции в Чувашии предусмотрен ряд мер социальной поддержки: