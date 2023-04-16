Субсидия на оплату ЖКУ: изменения с 1 апреля

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2023 г. № 444 внесены изменения

в постановление от 14.12.2005 г. № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Изменения вступили в силу с 1 апреля.

Ранее в правилах было прописано, что отсчет 6-месячного периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. Теперь же совокупный доход для предоставления субсидии будет определяться за 6 календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. То есть, если гражданин обращается за предоставлением субсидии в апреле 2023 г., то совокупный доход гражданина и членов его семьи определяется исходя из доходов, полученных за период с сентября 2022 г. по февраль 2023 г. Если обращение в мае 2023 года, то период, за который учитывается доход, — это октябрь 2022 г. — март 2023 г. и т. д.



Напоминаем, что с 1 января 2022 года субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних года.



Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. Но может быть и такое, когда субсидия в отопительный период предоставляется, а для назначения в межотопительный период основания не имеется.



Устанавливаются региональные стандарты для исчисления субсидии в зависимости от стоимости коммунальных услуг в отопительный и межотопительный периоды. При изменении региональных стандартов производится перерасчет размера субсидии без истребования у получателей каких-либо документов. В связи с этим в мае текущего года будет произведен перерасчет по новым сезонным «летним» стандартам, который повлечет за собой изменения в размере субсидии либо её отсутствие.



Обратиться с заявлением со всеми необходимыми документами для назначения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно через единый портал госуслуг или многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.