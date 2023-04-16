Не платите дважды

Управление Росреестра по Чувашии обращается ко всем гражданам, которые планируют заказать выписки о недвижимости: будьте внимательны при внесении платы за выдачу сведений из ЕГРН.

«У нас участились случаи двойной оплаты за получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости. Люди заказывают выписку через многофункциональные центры и там же проводят оплату. Параллельно гражданам на сайт госуслуг приходит квитанция на оплату, и они, думая что оплата в МФЦ не прошла, перечисляют деньги повторно за одну и ту же услугу. Так делать не нужно», — рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Евгений Дубов.



Оплата при каждом обращении за получением услуги осуществляется на основании УИН (уникального идентификационного номера), который отображается во всех государственных информационных системах и соответствует конкретному заявлению. Не важно, куда вы обратились: в МФЦ, в госорган или получаете услугу через портал госуслуг. Одно заявление – один УИН. Поэтому, если вы заказываете выписку через МФЦ и заплатили по квитанции сразу при подаче заявления, то оплачивать квитанции в «Госуслугах» по этой же услуге не нужно.



На портале подтверждение оплаты происходит через несколько дней, поэтому там квитанция может отображаться как неоплаченная. Не волнуйтесь, нужно подождать один или два дня и подтверждение обязательно придет.



Конечно, излишне уплаченную сумму можно вернуть. Необходимо обратиться в Росреестр с заявлением. Его нужно прислать по почте или оставить в почтовом ящике руководителя Управления Росреестра (г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 56). Если запрос на выдачу выписки подавался электронно, то заявление подается по электронной почте (с ЭЦП) или через личный кабинет Росреестра.



По вопросам излишне внесенной платы или возврата госпошлины можно получить консультацию по телефону 8 (8352) 62-83-84.



Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.