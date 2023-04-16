За повторное вождение в нетрезвом виде автомобиль конфискован

Федеральным законом от 14.07.2022 г. № 258-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми на основании вынесенного судом обвинительного приговора принудительному безвозмездному изъятию и обращению в собственность государства подлежит транспортное средство, принадлежащее обвиняемому и использованное им при совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 264.1, 264.2 или 264.3 УК РФ.



Шумерлинским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, который уже имел судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения, но вновь совершил аналогичное преступление. Пьяного водителя «Мазды ВТ-50» после столкновения с другим транспортным средством задержали сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Алатырский». Инспектор направил нарушителя на медицинское освидетельствование, но мужчина от его прохождения отказался.



Приговором суда безответственному водителю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 4 года. Помимо этого, принадлежавшая ему «Мазда» конфискована в доход государства.



Пресс-служба Шумерлинского райсуда.