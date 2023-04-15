Я люблю Ваши уроки!

Не перестаю восхищаться нашими учителями. Столько хлопот и забот лежит на их хрупких плечах

(прошу заметить, что все учителя в нашей школе — женщины)! Но они держатся крепко, не падают духом, не боятся трудностей и преград. Учитель должен быть примером для подражания и путеводной звездой для детей. Ведь от него во многом зависит будущее ребёнка.

Раньше я никогда не думала, что захочу стать врачом. Но всё во мне переменилось, когда я встретила одного замечательного человека…

Первый раз я её увидела в седьмом классе и сразу же подумала про себя: «Какая же она красивая!!!» После этой встречи интерес к ней всё возрастал. Всё в ней мне нравилось: и лицо, и строгая причёска, и костюмы, а самое главное – её очаровательная улыбка.



До этого биология не вызывала у меня особого интереса. Училась я по этому предмету, как говорят, ради галочки. Но после появления этого учителя я готова была целыми днями зубрить учебник, и это доставляло мне огромное удовольствие. Каждый урок проходил интересно, так что нельзя было его забыть. Педагог отдавала нам всё своё тепло и знания на уроках, всегда старалась объяснить досконально и донести до нас то, что было непонятно.



Через год мы начали изучать ещё один предмет, который она ведёт, — химию. Сначала я боялась этого предмета, но вскоре поняла, что мои переживания напрасны и что не нужно бояться трудностей, а надо уметь преодолевать их. Тем более, если есть к кому обратиться за помощью. Все эти яркие опыты и трудные задачки лишь ещё больше подбадривали меня. И я начала сильнее уважать и ценить нашу учительницу. А сколько нового мы узнаём на занятиях кружка «Юный натуралист»! Проводить опыты, выращивать на пришкольном участке овощи, ухаживать за клумбами интересно и приятно.



Я очень рада, что учусь у такого замечательного педагога, что она стала моей путеводной звездой. А зовут её Алевтина Иосифовна Петрова. Именно благодаря ей я выбрала свою будущую профессию. И надеюсь, что Алевтина Иосифовна будет рада моему решению.

Е. Капитонова, ученица 9 класса Юманайской школы.