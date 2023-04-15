Чтобы помнили! Чтобы знали!

15 апреля исполнилось бы 100 лет Якову Николаевичу Волкову — ветерану Великой Отечественной войны, участнику Сталинградской битвы, капитану II ранга Краснознаменного Балтийского флота,

почетному гражданину Шумерлинского района, почетному краеведу Чувашии, автору многочисленных трудов по краеведению.

Он был человеком редкой душевной красоты, неординарным, пытливым, настоящим патриотом своей малой родины, своего Отечества.

Родился Я.Н. Волков 15 апреля 1923 года в деревне Бреняши. Учился в Бреняшской начальной школе и в Ходарской средней школе. В августе 1941 года Шумерлинским райвоенкоматом был призван в Вооруженные Силы СССР и направлен в воздушно-десантные войска, где служил стрелком-парашютистом. В 1942 году принимал участие в боях под Сталинградом. С января по июль 1943 года являлся курсантом-связистом Центрального фронта. Летом 1943 года принимал участие в боях на Курской дуге, в боях на 1, 2 и 3 Белорусском фронтах. Служил в качестве стрелка, командира отделения, под конец войны был писарем в штабе полка 399-й стрелковой Новозыбковской дивизии. Был дважды ранен.



Когда окончилась война, Якову Николаевичу было всего 22 года. Воинские части после окончания войны стали расформировываться, а личный состав увольняться в запас. Но Якова Николаевича не уволили. Его задержали, а через некоторое время отправили на пополнение частей вновь созданного 4-го Военно-морского флота СССР в г. Кёнигсберг (ныне Калининград), где он прослужил 26 лет в частях Краснознаменного Балтийского флота.



За образцовое выполнение заданий командования в период войны и за безупречную службу в Вооруженных Силах Я.Н. Волков награжден орденом Красного знамени, орденом Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалью «За отвагу», двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Кёнигсберга», медалью Жукова, «300 лет Российскому флоту», еще 16 медалями.



В 1961 году Я.Н. Волков окончил Всесоюзный заочный юридический институт, получил специальность юриста-правоведа. Служил в Таллине Эстонской ССР. В перестроечные времена в связи с изменением политической обстановки в Прибалтике дальнейшая жизнь в Эстонии стала небезопасной и поэтому в декабре 1992 года ветеран с семьей переехал в Шумерлю.



Проживая в Таллине, Яков Николаевич никогда не забывал о своих корнях, о своей малой родине, всегда был на связи с земляками. С его подачи и по его сценариям в 1981 и в 1991 годах в Ходарской средней школе были проведены встречи одноклассников выпуска 1941 года.

Более 25 лет офицер в отставке активно занимался изучением истории родного края. Краеведение было на-настоящему его страстью! По крупицам им были собраны и подготовлены к изданию материалы по истории многих населенных пунктов, школ, коллективных сельскохозяйственных предприятий и организаций Шумерлинского района. Отдельных слов заслуживает летопись истории храма Покрова Пресвятой Богородицы села Ходары.



По материалам исследования истории родных Бреняш еще в середине 80-х годов им было предложено проведение праздника деревни «Святая, как хлеб, деревенька моя». Поэтому Яков Николаевич по праву является родоначальником Дней деревень в Шумерлинском районе.



Неутомимый краевед собрал богатейший материал и о главной ценности шумерлинского края — о людях, внесших весомый вклад в развитие района и Чувашии. Результатом изысканий стал выпуск книг «Заслуженные люди Шумерлинского района», «Доктора и кандидаты наук Шумерлинского края». В первую книгу вошли наши земляки, внесшие большой вклад в развитие района и получившие заслуженные звания. Во втором издании собраны материалы, полученные в ходе личной переписки автора с докторами и кандидатами наук — уроженцами шумерлинской земли. В книге приведены краткие биографии, данные о научной и трудовой карьере, которые удалось установить на момент сбора информации. Этому кропотливому труду Яков Николаевич отдал не один год своей жизни.



Я.Н. Волков принимал активное участие в подготовке материалов к выпуску книги «Память» о павших на полях сражений и ветеранах Великой Отечественной войны, уроженцах родного края.

За активную работу в ветеранской организации по воспитанию молодежи Яков Николаевич был награжден почетным знаком Всесоюзной организации ветеранов войны и труда. В 2000 году за активное участие в ветеранском движении его имя было занесено в Книгу Почета Чувашской Республики.



Скончался Яков Николаевич Волков 12 сентября 2014 года на 92-м году жизни. Похоронен на родине, в Бреняшах.



Трудно переоценить вклад Я.Н. Волкова в сохранение памяти о шумерлинском крае, его истории и людях. Хочется надеяться, что и молодое поколение с честью будет продолжать это благородное и значимое дело — исследование своей малой родины.



Как бы иногда ни хотелось нам попасть в прошлое, сделать это невозможно. А вот остановить мгновение жизни, запечатлеть его — это в нашей власти. Чтобы помнили! Чтобы знали!

И. Дерябина, ведущий методист межпоселенческой библиотеки Шумерлинского МО.