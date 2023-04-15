Об освобождении граждан, ведущих ЛПХ, от уплаты транспортного налога

Подпунктом 5 пункта 2 статьи 358 Налогового кодекса Российской Федерации установлено,

что не являются объектами налогообложения по транспортному налогу тракторы, самоходные комбайны всех марок, зарегистрированные за гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».



Для освобождения физических лиц, ведущих ЛПХ, от транспортного налога в отношении тракторов, самоходных комбайнов всех марок необходимо соблюдение следующих условий: использование каждого трактора, самоходного комбайна по целевому назначению в течение налогового периода (год); земельный участок предоставлен и (или) приобретен гражданином или членами его семьи для ведения личного подсобного хозяйства и фактически гражданин осуществляет ведение личного подсобного хозяйства. Основание для предоставления налоговой льготы — справка из органов муниципальных образований (выписка из похозяйственной книги), правоустанавливающие документы на земельный участок, кадастровый паспорт земельного участка.



Освобождение от уплаты транспортного налога осуществляется на основании заявления о предоставлении налоговой льготы. Также граждане вправе приложить к нему документы, подтверждающие их право на налоговую льготу. При непредставлении в налоговый орган налогоплательщиком, имеющим право на налоговую льготу, заявления налоговая льгота предоставляется по одному основанию в отношении одного транспортного средства с максимальной исчисленной суммой налога на основании сведений, полученных налоговым органом.



Подать заявление о предоставлении налоговой льготы в налоговый орган можно любым удобным способом: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России; почтовым сообщением; лично обратившись в любую налоговую инспекцию; через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.



Если ранее заявление о предоставлении налоговой льготы направлялось в налоговый орган и в нём не указывалось на то, что льгота будет использована в ограниченном периоде, например, в течение календарного года, то заново представлять заявление не требуется.

Представлять подтверждающие документы желательно в срок, позволяющий налоговому органу исчислить налог и направить налогоплательщику налоговое уведомление о его уплате с учетом льготы, которая предусмотрена по налоговому законодательству.



Если на дату формирования налогового уведомления у налогового органа нет информации о налоговой льготе индивидуального предпринимателя, то в налоговое уведомление будут включены суммы налогов без ее учета. Это может привести к выявлению отрицательного сальдо или перерасчету налога.



Управление ФНС по Чувашии.