ЦУР Чувашии назвал лидеров по работе с сообщениями в соцсетях

Специалисты Центра управления регионом проанализировали работу администраций муниципальных и городских округов за первый квартал этого года.

Учитывалась работа в системе мониторинга социальных сетей «Инцидент Менеджмент», с помощью которой обрабатываются обращения жителей региона.

Среди критериев оценки — качество и скорость предоставляемых гражданам ответов, соблюдение сроков подготовки и размещения ответов на обращения.

В лидерах рейтинга город Алатырь и Ядринский МО. В «зеленой зоне» муниципальные округа Шумерлинский, Цивильский, Порецкий, Красноармейский и Янтиковский.

Низкие показатели по работе с сообщениями граждан в системе «Инцидент менеджмент» у Мариинско-Посадского и Козловского муниципальных округов, а также у городов Новочебоксарск и Канаш. На последнем месте в рейтинге оказался Вурнарский муниципальный округ.

Оперативнее на сообщения граждан в I квартале отвечала чебоксарская мэрия — 5 часов 10 минут. Дольше всего ответы на свои обращения ждали жители Канашского муниципального округа — в среднем 22 часа 12 минут.

Для улучшения работы в системе «Инцидент Менеджмент» специалисты ЦУР Чувашии рекомендовали администрациям муниципальных и городских округов: усилить исполнительскую дисциплину, обратить внимание на качество предоставляемых ответов и сократить время полной отработки инцидента.

Отметим, оценка работы проводится по федеральной системе АНО «Диалог Регионы». Рейтинг составляется регулярно и предоставляется всем главам администраций для улучшения качества коммуникации с жителями республики.

чувашинформ.рф