Под таким названием в минувшую субботу в Торханском культурно-оздоровительном центре состоялся фестиваль женских клубов по интересам. Инициированный местным отделением Союза женщин Чувашии фестиваль продемонстрировал многообразную палитру творчества и активности сельских женщин — от искусства бисероплетения и вышивания до популяризации здорового образа жизни.

Стартовал фестиваль представленным в фойе разнообразием тематических площадок. Так, женские спортивные клубы Краснооктябрьского и Торханского сельских поселений пригласили гостей на флешмоб, клубы рукоделия Магаринского, Егоркинского, Шумерлинского, Нижнекумашкинского сельских поселений предложили участвовать в творческих мастер-классах, члены клуба фотолюбителей Ходарского сельского поселения устроили интересные фотосессии, а женские клубы любителей пения Юманайского сельского поселения порадовали гостей песнями и танцами. Члены клуба молодой семьи «Растишка» при Туванской сельской библиотеке, дети и мамы, приготовили для гостей стихи и песни. Активные участники женского клуба «Женщина и красота» Бреняшского сельского клуба рассказали о всех своих увлечениях. Творчеству на фестивале действительно не было границ, каждый клуб продемонстрировал свою уникальность, свою изюминку.



Праздник продолжился на сцене. Почетный гость фестиваля — член президиума республиканской общественной организации «Союз женщин Чувашии» Надежда Черкесова — вручила благодарности активисткам женсовета Шумерлинского муниципального округа, поблагодарив их за вклад в развитие женского движения.



Дипломами победителей фестиваля женских клубов по интересам «Творчество без границ» в номинации «Лучший спортивный клуб» отмечены женский спортивный клуб «Максимум» Торханского сельского поселения (руководитель — С. Краснова) и женский клуб здорового образа жизни «Грация» Краснооктябрьского сельского поселения (руководитель — Н. Федорова). Диплом победителя в номинации «Лучший женский клуб по прикладному творчеству» вручен женскому клубу «Рукодельница» при Саланчикском СДК (руководитель — В. Аршинова).



Победителем в номинации «Лучший клуб молодой семьи» по праву признан клуб «Растишка» при Туванской сельской библиотеке (руководитель — Т. Петрова). Женский клуб «Мерчен» Юманайского СДК (руководитель – З. Николаева) удостоен диплома победителя в номинации «Лучший женский клуб традиционной народной культуры». Диплом победителя в номинации «Лучший женский клуб современного прикладного искусства» удостоен женский клуб «Радуга» при Нижнекумашкинской библиотеке (руководитель — В. Кузнецова). Обладателем диплома победителя в номинации «Лучший женский клуб фотоискусства» стал женский клуб «Вдохновение» при Ходарской сельской библиотеке (руководитель — М. Иконникова). Первым в номинации «Лучший женский клуб по вязанию» признан женский клуб «КлубОК» при Шумерлинской сельской библиотеке (руководитель — Л. Кадеева), а в номинации «Лучший клуб по декоративно-прикладному искусству» — женский клуб «Журавушка» при Егоркинском СДК (руководитель – Н. Кострова).



Абсолютным победителем фестиваля женских клубов по интересам «Творчество без границ» с вручением кубка и памятного подарка признан женский клуб «Женщина и красота» при Бреняшском сельском клубе (руководитель — Е. Мальцева).



Праздник женского творчества состоялся! Положительные эмоции, приятные встречи вдохновили всех собравшихся на новые добрые дела! Спасибо всем, кто был вместе с нами в этот замечательный день.

Н. Николаева, председатель местного отделения Союза женщин Чувашии Шумерлинского

муниципального округа.