Табак или опасная химия: что на самом деле внутри сигареты?

Многие люди, которые курят сигареты, даже не подозревают, что входит в состав сигаретного табака. На упаковке большинства продуктов пишут их подробный состав, но только не на сигаретах.

Проведя анализ табачного дыма, химики установили, что в нем содержится более 4000 химических

соединений, из них более 40 особо опасны, так как вызывают рак, а также несколько сотен ядов: никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильная кислота и т.д.

Современная химия позволяет табачным компаниям снижать себестоимость сигарет и увеличивать свои доходы. Для снижения себестоимости стали использовать так называемый восстановленный табак, табачную пыль, которая долгое время была отходом сигаретного производства. Хитроумные добавки позволяют производителям снижать содержание табака в конечном продукте. Это значит, что в сигарете с каждым годом становится всё больше химических веществ и посторонних примесей.



При производстве сигарет используют десятки сложных химических веществ. Каждое из них выполняет свою функцию.

Чтобы сигаретная бумага сгорала без едкого чёрного дыма, её обрабатывают техническими жидкостями, например, селитрой. Поэтому сигарета не коптит, тлеет равномерно и не гаснет во время перерыва между затяжками. Попадая в кровь, селитра разрушает гемоглобин, что вызывает ишемию всех тканей. Для отбеливания сигаретной бумаги используется хлор, а он может стать причиной развития различных заболеваний. Карбонат кальция — ещё одно химическое вещество, которым обрабатывают сигаретную бумагу, чтобы увеличить воздухопроницаемость и чтобы курильщик прилагал меньше усилий для втягивания дыма.



Никотин — растительный алкалоид, необходимый для того чтобы обезопасить растение от поедания насекомыми. Вызывает сильное привыкание, которое заставляет человека курить снова и снова. Кроме того, он вызывает стойкое повышение артериального давления.



Смолы — это твердые частицы, потому они не перерабатываются и никуда не деваются. При курении металлы и радиоактивные вещества оседают на органах дыхательной системы в виде смолы. До 85 % случаев рака лёгких вызваны воздействием сигаретной смолы: она оседает в органах дыхания, где смешивается с пылью, грязью и вредными веществами из окружающей среды, не позволяя организму очищаться, легкие становятся настоящей свалкой отработанных смол. Отсюда раковые заболевания, хронические бронхиты, ХОБЛ и т.д.



Поливинилхлорид — синтетический материал, используется для производства табачного фильтра. Из него делают упругий наполнитель, который должен задерживать дым и вредные вещества. На самом же деле при высоких температурах он переходит в летучую форму и попадает в легкие вместе с другими элементами, вызывает повреждения печени. Поскольку именно этот орган отвечает за переработку токсина, то именно тут он активнее всего накапливается. В итоге курение может привести не только к раку легких, но и к злокачественным опухолям печени.



Толуол — летучее ароматическое соединение, которое используется при производстве некоторых клеев. Толуол накапливается в нервных тканях, вызывая их гибель. Отсюда нарушения работы мозга, энцефалопатия, слабоумие. Также толуол поражает клетки костного мозга, из-за чего страдает кроветворение. Снижается уровень эритроцитов, лейкоцитов. Нарушается работа иммунитета, начинается ишемия органов и тканей.



Никель в сигаретах содержится в виде летучих соединений. Провоцирует развитие бронхиальной астмы, деструктивного бронхита, вызывает уродства, дефекты развития плода, потому особо опасен для беременных.



Кадмий — токсичный металл, применяется для производства аккумуляторов и батареек. При вдыхании этого вещества происходит разрушение клеток крови. Выводит цинк и кальций. Из-за дефицита микроэлементов начинаются проблемы с кроветворением, снижается иммунитет, развивается анемия, возникают нарушения работы головного мозга.



Цианистый водород в сигареты добавляют для придания вкуса, характерной горечи. Попадая в легкие, он вызывает нарушение работы дыхательной системы, подавляет кашлевой рефлекс и нарушает отхождение мокроты.



Аммиак используют для пропитывания табака, чтобы сигарета быстрее сгорала. И у курильщика появлялась потребность купить новую пачку. Вызывает поражение головного мозга, раздражение слизистых оболочек дыхательной системы. Отсюда кашель, воспаление, болевые ощущения и снижение местного иммунитета. Повышается риск внезапного отека легких.



Мышьяк — токсичный полуметалл, используется в качестве отравы для грызунов. Он нарушает проводимость нервных импульсов, вызывает симптомы неврологического дефицита. Мешает сократимости мышц, провоцирует мускульную слабость, увеличивает вероятность наступления рака.



Оксид азота вызывает расширение легких и бронхов, что способствует быстрому проникновению табачного дыма в органы дыхательной системы, а также сужение кровеносных сосудов, что приводит к повышению артериального давления и гипоксии головного мозга.

Из-за присутствия формальдегида в сигаретах при курении ускоряется слюноотделение — он раздражает слизистые оболочки.



И это не полный перечень вредных химических веществ. Снизить риски при курении никоим образом нельзя. Поэтому единственный способ свести на нет вредное воздействие табачного дыма — это полностью отказаться от всех видов курения.



А. Табардак, врач по медпрофилактике Республиканского центра общественного здоровья.