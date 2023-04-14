18–19 апреля в Чебоксарах, в Чувашском государственном педагогическом университете им. И. Я. Яковлева, состоится молодежный просветительский форум Знание.Карьера, организованный Российским обществом «Знание». Его участники обсудят, как осознанно выбрать профессиональный путь и правильно действовать на старте. Опытом поделятся карьерные консультанты, руководители успешных компаний, психологи, HR-специалисты. Особый акцент будет сделан на том, какие перспективные для молодежи карьерные направления есть в Чувашии. Чтобы принять участие в программе, нужно бесплатно пройти регистрацию на сайте Общества «Знание».

Двухдневная программа форума для молодежи Чувашской Республики включает три параллельных трека на выбор. Трек «Развитие» поможет понять, как определиться с профессией, какие навыки прокачать, чем может быть полезна социальная деятельность при выборе направления работы. Трек «Карьера» посвящен инструментам планирования карьеры, здесь также раскроют секреты эффективного резюме и успешного собеседования, значение ментального здоровья для профессионала. Трек «Бизнес и стартап» — о предпринимательстве, его участники узнают, какие рыночные ниши наиболее перспективны, какие маркетинговые инструменты полезны, где найти инвестора, как получить господдержку стартапов и малого бизнеса.

Среди спикеров форума Знание.Карьера — психолог, коуч, карьерный консультант с опытом более 15 лет в сфере HR Виктория Карпова, которая расскажет, какие гибкие навыки необходимы соискателям, как эффективно действовать в режиме неопределенности и укреплять ментальное здоровье, необходимое для гармоничного развития каждого профессионала.

Генеральный директор Автономной некоммерческой организации дополнительного образования «Дизайн карьеры» Лейла Марадзе познакомит участников с ключевыми факторами при выборе сферы деятельности и правилами грамотной расстановки профессиональных приоритетов.

Практическим опытом по выбору актуального направления и рабочей идеи для своего бизнеса поделится предприниматель, трекер акселерационных программ Ирина Корчинская. А преимущества социального предпринимательства и актуальные бизнес-направления в этой сфере раскроет предприниматель, организатор мероприятий, модератор деловых программ Вера Загребина.

Создатель и совладелец бренда одежды «Варгградъ», автор блога «Как запустить бренд одежды» Евгений Ковешников разберет с ребятами, как эффективно презентовать свой проект инвестору. Также молодые люди познакомятся с акселераторами, венчурными фондами и другими мерами поддержки малого бизнеса — все это очень пригодится начинающим предпринимателям.

На форуме ребята не только получат ориентиры и практические советы для дальнейших действий, но и смогут показать свои резюме региональным работодателям. Кроме того, участники побывают на экскурсиях в компаниях своей мечты, узнают, какие специалисты там нужны, что за программы стажировок предлагаются начинающим специалистам.

Карьерные форумы Российского общества «Знание» стартовали весной 2022 года и продолжаются в этом году. На очных и онлайн-форумах в разных городах России молодые люди общаются с представителями крупнейших федеральных компаний, узнают истории успеха предпринимателей, проходят экспресс-собеседования для оценки своих компетенций, составляют первые резюме, а некоторые даже получают предложения работы. К настоящему времени в проекте уже приняли участие более 8 000 молодых людей и 150 наставников, профессионалов в разных областях — от экономики до творчества.

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Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской общественной организации, основанной в 1947 году по инициативе представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний» (с 1963 года — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 года — Общество «Знание России»). Члены Общества занимались популяризацией науки, читали лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию «Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в Послании Президента РФ Федеральному собранию РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

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