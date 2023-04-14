Своих не бросаем!

На прошедшей неделе депутат Госдумы России от Чувашии Алла Салаева (партия «Единая Россия») в своем телеграм-канале рассказала о решении двух серьезных проблем, возникших у родственников мужчины, погибшего в зоне СВО, и непосредственно у самого участника боевых действий.

Как сообщила Алла Салаева, во время одной из встреч с родными военнослужащих к ней обратилась мать погибшего в ходе выполнения боевого задания сержанта. У погибшего остались потребительские кредиты в двух банках на сумму более 500 тыс. рублей. Мать обращалась в банки с просьбой аннулировать кредиты, но безуспешно.



«В октябре прошлого года мы с коллегами приняли Федеральный закон № 377. В нем учтены особенности исполнения обязательств по кредитам мобилизованных. Согласно закону в случае гибели военнослужащего при выполнении задач специальной военной операции обязательства по кредитному договору для членов семьи прекращаются. Действие этого закона распространяется на все правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года», — напомнила депутат. Она направила депутатский запрос в Центральный банк России. В итоге банки, кредитовавшие погибшего военнослужащего, сообщили, что в рамках действующего законодательства обязательства по кредитным договорам будут прекращены. Случай этот не единичный и решение, как показала практика, есть, подытожила Алла Салаева.



Вторая история могла бы закончиться трагически, если бы не вмешательство депутата. К Алле Салаевой обратилась Маргарита Максимова из Красных Четай – ее сын, находясь в зоне СВО, получил тяжелые ранения и нуждался в экстренной медицинской помощи. Сослуживцы его вывезли в травмпункт, там ему сделали перевязку и оставили в укрытии в заброшенном здании. Боец вышел на связь с семьей и сообщил о том, что произошло.



«Коллега из думского комитета по охране здоровья Олег Иванович Иванинский помог выйти на врачей населенного пункта, где находился раненый земляк. Связалась с ними и в тот же день военные врачи выехали по координатам бойца. Позвонила супруга Евгения, сообщила, что его госпитализируют в Ростов-на-Дону для прохождения дальнейшего лечения», — сообщила Алла Салаева в посте, пообещав обязательно встретиться с земляком, когда он вернется в Чувашию.