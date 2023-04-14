Открыта онлайн-регистрация на «Зеленый марафон»

20 мая любители спорта и здорового образа жизни нашей республики соберутся на Московской набережной столицы Чувашии, чтобы принять участие в масштабном легкоатлетическом событии – федеральном проекте «Зеленый марафон» Сбера.

В этом году спортивный праздник пройдет под двойным названием «Зеленый марафон – Вода России» в честь Всероссийской волонтерской акции по очистке от мусора берегов водных объектов, к которой присоединились все регионы Поволжья к празднованию Дня Волги.

Центром праздника станет мероприятие в Чебоксарах, программа которого обещает быть насыщенной. Жителей Чувашии ожидают забеги на 4,2 и 10 км, детские забеги и отдельный старт для любителей северной ходьбы. Кроме того, запланирована акция по очистке от мусора берега Волги с использованием технологии раздельного сбора мусора, интерактивные развлекательные площадки, благотворительная ярмарка, концерт, мастер-классы на экотематику и многое другое. Каждый волонтер, принявший участие в уборке берега, сможет получить диплом от Минприроды России, выложив свой отчет на сайте акции.

Зарегистрироваться для участия в забеге можно на сайте greenmarathon.sberbank.ru по 14 мая включительно. Все участники забега «Зелёный Марафон» при получении стартового пакета или при регистрации на месте проведения мероприятия должны иметь при себе оригинал медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий спортом.

Минспорта Чувашии.