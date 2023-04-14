ММЦ остро нуждается в пополнении штата

В номере газеты от 31 марта было опубликовано два письма жителей Шумерли с критикой ситуации, сложившейся в системе медицинского обслуживания населения в Шумерлинском ММЦ. На днях в редакцию поступил официальный ответ от учреждения с разъяснениями.

Предлагаем читателям ознакомиться с ним.

«Шумерлинский ММЦ Минздрава Чувашии оказывает медицинскую помощь населению города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого муниципальных округов общей численностью 45467 человек, в том числе взрослого населения 37486 человек, детского — 7981. Первичное сосудистое (неврологическое, кардиологическое, ОРИТ), родильное, гинекологическое, травматологическое отделения также обслуживают население Алатырского, Вурнарского, Аликовского, Красночетайского муниципальных округов.



Поликлиника рассчитана на нагрузку в 1285 посещений в смену (760 посещений в смену в поликлиниках Шумерлинского ММЦ по адресам: ул. Свердлова, д. 2 и ул. О. Кошевого, д. 6 и 525 посещений в Порецкой ЦРБ – филиале ММЦ), в том числе в женской консультации на 100 посещений в смену, в детской поликлинике на 200 посещений в смену. В настоящее время специалисты поликлиники по ул. О. Кошевого переведены для постоянной работы в поликлинику на ул. Свердлова в связи со сложившейся кадровой ситуацией и подготовкой здания к капитальному ремонту.



Медицинскую помощь Шумерлинский медицинский центр оказывает по 40 специальностям. В среднем в день терапевты принимают по 150 пациентов, узкие специалисты — около 130 человек. Запись на прием к узким специалистам (неврологу, офтальмологу, онкологу, хирургу, стоматологу) в электронном виде осуществляется каждую среду в 13:00 часов. К остальным специалистам (в том числе и к травматологу-ортопеду) электронная запись отсутствует, т.к. эти специалисты работают в медицинском центре по совместительству. Также для устранения негативного влияния кадрового дефицита проводятся телемедицинские консультации пациентов с узкими специалистами, ежегодно на регулярной основе осуществляются выезды мобильных групп узких специалистов из г. Чебоксары.



На 01.01.2023 г. в Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре работают 635 человек: 95 врачей, 237 человек среднего медицинского персонала, 1 провизор, 302 человека прочего персонала. В целях укомплектования медицинскими кадрами в 2022 г. принято 12 врачей, 13 человек среднего медицинского персонала. Уволились 19 врачей, 37 человек среднего медицинского персонала. Врачи и медицинские сестры уволились в связи с выходом на пенсию и переходом на другую работу. С целью дальнейшего повышения качества медицинской помощи учреждение за счёт различных источников финансирования проводит систематическую работу по профессиональной подготовке кадров. Обучено на сертификационных циклах в 2022 году 24 врача и 65 человек среднего медицинского персонала.



Укомплектованность врачебными кадрами в 2022 году составила 63 %. На данный момент в медицинском центре требуется 31 специалист: акушерка родильного отделения — 4 чел., акушерка женской консультации — 2 чел., рентген-лаборант — 3 чел., медицинская сестра ОВОП — 4 чел., медицинская сестра ФАП — 1 чел., фельдшер ФАП — 3 чел., медицинская сестра-анестезист — 5 чел., медицинская сестра палатная — 7 чел., операционная сестра — 2 чел.



В Шумерлинском межтерриториальном медицинском центре в настоящий момент действует ряд мер социальной поддержки для врачей и среднего медицинского персонала. Например, предоставление единовременных компенсационных выплат (программы «Земский доктор», «Земский фельдшер»). С начала реализации программы, с 2012 года, в ММЦ заключено 35 договоров (в том числе в Порецкой ЦРБ — 12) о предоставлении единовременных компенсационных выплат, в том числе по программе «Земский фельдшер» 3 договора. Расторгли договор досрочно 12 человек, работают по настоящее время 22 человека. Из жителей города Шумерли, Шумерлинского и Порецкого округов работают после заключения или исполнения договора о предоставлении единовременной компенсационной выплаты 13 специалистов, еще 9 — жители других городов и муниципальных округов. В 2022 году по данной программе трудоустроены врач-хирург, врач-педиатр участковый, врач-травматолог-ортопед, врач-онколог, а также 1 акушерка Козловского ФАП (Порецкий округ). В 2023 году запланировано трудоустройство еще 4 врачей. Врач-терапевт уже принят, врач-эндокринолог, врач-невролог и врач общей практики будут приняты в течение года.



Также с 1 января 2023 года все медицинские работники учреждения, кроме главного врача, двух его заместителей, главной медицинской сестры и провизора, начали получать ежемесячную специальную социальную выплату из средств СФР в размерах, регламентированных постановлением Правительства РФ № 2568 от 31.12.2022 г.



Продолжается заключение договоров о целевом обучении. Всего с 2014 года заключено 35 договоров о целевом обучении по программам высшего образования (специалитет – 29 договоров, ординатура – 16 договоров). В 2022 году после прохождения ординатуры трудоустроены 2 целевика по специальностям «Хирургия» и «Педиатрия». С 2022 года в ММЦ студенты медицинских колледжей и вузов могут последовательно участвовать во всех существующих программах целевого обучения, а в последующем получить и единовременную компенсационную выплату. Студентам, заключившим договоры о целевом обучении, в период обучения предусмотрены стипендии (для ординаторов – 5 тыс. рублей в месяц, для обучающихся по программам специалитета – 3 тыс. рублей в месяц, для студентов медицинских колледжей – 2 тыс. рублей в месяц).



Сельским специалистам – работникам медицинских организаций компенсируются затраты на жилищно-коммунальные услуги в рамках реализации Закона Чувашской Республики от 8 февраля 2005 г. № 1. Данной мерой воспользовались 23 медицинских работника. Кроме того, всем трудоустроившимся иногородним врачам и средним медработникам в течение 1 года после подписания трудового договора компенсируется арендная плата за съем жилья.

Также детям всех медицинских работников предоставляется место в детском саду вне очереди. Проводится обучение сотрудников за счёт средств учреждения по всем необходимым основным и дополнительным программам повышения квалификации.



ММЦ ведёт проактивную работу по поиску недостающих специалистов. Систематически ведётся разъяснительная агитационная работа среди студентов, приходящих на практику в наше учреждение. Ежемесячно в Центр занятости населения подаются сведения о наличии вакантных мест в учреждении. Информация о вакансиях размещена на сайте учреждения, в социальных сетях и на сайте «Работа России». Представители администрации учреждения принимают участие в ярмарках вакансий, проводимых Чебоксарским медицинским колледжем и Чувашским государственным университетом им. И.Н. Ульянова.



Шумерлинский ММЦ обращается ко всем жителям Шумерли и Шумерлинского муниципального округа с просьбой способствовать возвращению в родные края своих детей, внуков после учёбы в другом городе. Наше учреждение остро нуждается в пополнении штата молодыми специалистами. Только так ситуация с нехваткой медицинского персонала со временем начнет улучшаться».