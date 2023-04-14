Каждому двору – по потребностям

К твердым коммунальным отходам (ТКО) относится весь мусор в привычном понимании — всё то, что выбрасывается в ведро и потом, соответственно, попадает в мусорный контейнер. С осени 2018 года за погрузку и вывоз ТКО отвечает региональный оператор (в настоящее время — ООО «Ситиматик Чувашия»). И особых нареканий к его работе нет. Проблема в другом: кто должен убирать бытовой мусор вокруг контейнерных площадок многоквартирных домов? Региональный оператор, управляющие компании, ТСЖ, МУП «Коммунальник» или сами жители?

Кардинально противоположные мнения звучали на этот счёт в прошлую пятницу на рабочем совещании под председательством главы администрации города Эдуарда Васильева. Все участники бурного разговора — руководители управляющих многоквартирными домами организаций, председатели ТСЖ, представители регионального оператора (ООО «Ситиматик Чувашия») и перевозчика (ООО «Гринсити») — пытались донести друг до друга свою точку зрения, свою правду.

А правда у каждого своя. Специалисты ответственных отделов администрации и представители регионального оператора апеллировали к букве закона, председатели ТСЖ и руководители управляющих компаний исходили из практики. Согласно законодательству вывоз мусора — обязанность регионального оператора, содержание площадок — обязанность управляющей компании, ТСЖ или муниципалитета. Но здесь не всё так однозначно. Вопрос в том, с чего начинаются и чем заканчиваются обязанности обеих сторон?



Напомним, что на территории города в настоящее время обустроено порядка 300 контейнерных площадок, на которых установлено около 450 контейнеров. Как выясняется из практики, этого явно недостаточно. Особенно остро мусорную проблему ощущают те дворовые территории, где два-три контейнера обслуживают по 5 многоквартирных многоподъездных домов плюс магазины. Такая ситуация сложилась во дворах по улицам Чайковского, Ленина, Урицкого, Коммунальной, Щербакова, Октябрьской.



«До 1 августа текущего года у каждого многоквартирного дома в Шумерле должна быть оборудована отдельная контейнерная площадка», — озвучил перед собравшимися свое решение Эдуард Васильев. Для этого, прежде всего, необходимо облуживающей организации или ТСЖ составить схему расположения будущей контейнерной площадки. В целях исключения установки площадок на сетях коммуникаций важно промониторить и согласовать данное обстоятельство с ответственными организациями, затем обратиться в администрацию для получения разрешения на оборудование новой контейнерной площадки в конкретном месте и для дальнейшего внесения в реестр мест накопления твёрдых коммунальных отходов. Все вопросы поэтапно обязуется курировать муниципалитет.



Реально ли задуманное воплотить в жизнь? Найдутся ли на это финансовые и человеческие ресурсы? И кто же в конце концов должен убирать прилегающие к контейнерным площадкам территории? Вопросов к концу совещания меньше не стало. Хотелось бы верить, что к 1 августа ответы прозвучат на каждый из них.

Ольга Дмитриева.