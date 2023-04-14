Илья Тумаков: «Уверен, что скоро управленческая команда России прирастет новыми лидерами из Чувашии»

Продолжается регистрация участников конкурса «Лидеры России». Заявки принимаются до 14 мая. Уже в пятый раз управленцы страны смогут проявить себя, пройти испытания на компетентность, креатив и умение находить нестандартные решения.

Илья Тумаков считает, что такие испытания «очень бодрят», дают возможность попрактиковать свои компетенции, скорректировать направление движения, чтобы принести пользу родному региону, её людям.

«Конкурс стал для меня импульсом для перезагрузки и расширения кругозора. Через несколько месяцев после финала трека конкурса в Нижнем Новгороде, я пересмотрел отношение к своей работе. Взял на себя ответственность, возглавил республиканский бизнес-инкубатор.

Уверен, что скоро управленческая команда России прирастет новыми лидерами. Убежден, что среди них будут и мои земляки, жители Чувашии», — признался Илья Тумаков.

Напомним, «Лидеры России» — это самый главный и важный конкурс управленцев в нашей стране. Он проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей».

Принять участие в нем могут граждане России и других государств до 55 лет с опытом управления не менее двух лет. Для этого необходимо до 14 мая пройти регистрацию на сайте лидерыроссии.рф. В новом сезоне каждый зарегистрированный участник сможет получить рекомендации по развитию управленческих навыков, а также стиля управления.

В числе главных призов — грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, кроме того — карьерные консультации и сопровождение.