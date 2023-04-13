«Движение первых» запустило Всероссийскую акцию «Мы – граждане России! »



Российское движение детей и молодежи объявило о старте программы «Мы – граждане России!». В торжественной обстановке свои первые паспорта в этом учебном году получат свыше 500 тысяч подростков во всех 89 регионах страны.

Первыми участниками акции стали сотни ребят из Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Калининградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Оренбургской областей.

«Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства – это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 млн ребят», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.



Всероссийскую акцию, призванную сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, в первых регионах-участниках поддержали на самом высоком уровне.

Так, почетным гостем торжественной церемонии в Москве стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, который вручил паспорта в здании Мосгордумы; губернатор Калининградской области Антон Алиханов поприветствовал мальчишек и девчонок в здании Правительства региона; глава Астраханской области Игорь Бабушкин сказал подросткам теплые напутственные слова в стенах Большого зала администрации Губернатора.



В здании Правительства Оренбургской области торжественный момент с ребятами разделил губернатор Денис Паслер, а в ЯНАО – Дмитрий Артюхов, который посетил церемонию в стенах Правительства региона в Салехарде.



В ходе акций, которые также поддержали представители региональных управлений МВД, состоялась церемония поднятия государственного флага под звуки гимна России, а каждый участник произнес важные слова, в которых пообещал любить свою Родину и быть ее достойным гражданином. Сотрудники полиции вручили юным гражданам главный закон страны – Конституцию Российской Федерации.



«Для меня это огромный шаг во взрослую жизнь, который доказывает, что я выросла, готова отвечать за свои поступки и реализовывать конституционные права. Уже сейчас я чувствую себя более ответственной и самостоятельной. Я горжусь своей страной и готов сделать все возможное для ее процветания», — сказала участница «Движения первых» из Москвы Екатерина Дудникова.



Первые ребята были удостоены чести получить важнейший документ гражданина в таком формате за выдающиеся достижения в спорте и науке, а также активность в работе региональных отделений Движения. Также среди тех, кто сделал важный шаг во взрослую жизнь – авторы лучших эссе на тему «Почему я люблю свою Родину» и дети участников специальной военной операции.



Эти же критерии станут основными и в дальнейшем при реализации программы, а каждый этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!» будет приурочен к знаковым датам России.