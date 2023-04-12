65 лет развития: Чувашская энергосбытовая компания отмечает юбилей

11 апреля 2023 года Чувашской энергосбытовой компании, гарантирующему поставщику электрической энергии на территории Чувашской Республики, исполняется 65 лет.

В 1958 году в этот день на базе Чебоксарской городской дизельной электростанции был образован «Энергосбыт» Энергоуправления Чувашского Совета народного хозяйства. На предприятие возложили работу по заключению договоров, контролю и учету энергопотребления. За время своего существования компания пережила разные преобразования, 5 марта 2008 года компания вошла в состав «ЭСК РусГидро», а в сентябре 2021 года стала частью энергетического холдинга Трансэнергопром.

Сегодня более миллиона жителей республики, 14,5 тысяч корпоративных и 488 тысяч частных клиентов, ежегодно получают более 3 млрд кВт*ч электроэнергии. Город, освещаемый в 1918 году 109 керосиновыми фонарями, вырос в энергосистему с 2181 МВт мощности.

Курс на цифровизацию всех бизнес-процессов – направление, которое получило мощное развитие в 2022 году. Электронные платежные документы, интеллектуальный учет, цифровой архив, электронный документооборот, интерактивные сервисы – все эти области уже к концу года показали хорошие результаты. 123 миллиона рублей было инвестировано в развитие энергетического комплекса Чувашии в 2022 году.

Помимо реализации электроэнергии, компания активно осваивает и развивает дополнительные виды деятельности. Среди них: разработка проектов инженерных сетей, проведение строительно-монтажных работ, энергетического аудита, тепловизионного контроля, создание автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии, розничная продажа электротехнической продукции.

чувашинформ.рф.