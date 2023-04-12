На слете юных космонавтов

12 апреля отряд космонавтов «Кондор» им. В.А. Соловьева школы № 6 принял участие в ХVIII Республиканском слете юных космонавтов «Космос внутри нас». Он проходил на родине Андрияна Николаева в с. Шоршелы Мариинско-Посадского округа. Юных космонавтов приветствовал Глава республики Олег Николаев.

Шумерлинцы посетили музей космонавтики, посмотрели фильм «Мальчик из Шоршел», возложили цветы на могилу космонавта-3. Ксения Никитина и Александр Дыдыкин удостоились высшей ступени саморазвития юных космонавтов. Они вошли в число 11-ти «звезд» республики. Вадим Клачков после мероприятия твердо намерен проявить себя в следующем году.

Любовь к космонавтике обучающимся школы № 6 прививает учитель физики Любовь Руслановна Иванова.

Марина Ветликова.