Завершается прием заявок на всероссийский учительский форум

Чуть больше недели остается до окончания приема заявок на всероссийский форум учителей.

Участвовать в III Всероссийском форуме классных руководителей и наставников приглашают и педагогов Чувашии.

Масштабное мероприятие пройдет с 3 по 7 октября в Москве, ожидается, что на него прибудут 3 тысячи делегатов.

В отличие от слетов прошлых лет, в этом году к классным руководителям могут присоединиться и кураторы групп СПО. Бонусом для участников станет возможность посещения 5 октября концерта ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

«В Год педагога и наставника у педагогов есть отличный шанс влиться в сообщество участников форума, ФКРовцев, и получить на встрече мощный импульс для развития, энергию для работы со своими учениками», – говорит участник I Всероссийского форума классных руководителей, учитель английского языка чебоксарской школы №41 Наталья Петрова. Призывая коллег участвовать в масштабном мероприятии, педагог отмечает – в дальнейшей работе помогают и новые идеи, озвученные на форуме, и наличие в телефоне чата с классными руководителями со всей страны – именно в нем можно найти ответы на, казалось бы, неразрешимые вопросы.

Для участия в III Всероссийском форуме классных руководителей и наставников необходимо до 20 апреля подать заявку через мини-приложение в ВК https://vk.com/app51552964 и пройти дистанционный отбор.Форум проводится Министерством просвещения России по поручению Владимира Путина и при стратегическом партнерстве АНО «Диалог Регионы» (ЦУР).

чувашинформ.рф.