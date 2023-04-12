Жители Шумерли выберут объекты для благоустройства на 2024 год

С 15 апреля до 31 мая на платформе za.gorodsreda.ru пройдет всероссийское онлайн-голосование за объекты для благоустройства на следующий год.

Шумерлинцам предстоит из двух предложенных общественных пространств выбрать одно. Это улица Октябрьская (от центральной площади до перекрёстка с ул. Щербакова) и так называемый микрорайон «Кирпичка». Первый предполагает обустройство тротуара, мини-сквера на пересечении улиц с зоной отдыха, озеленением и установкой малых архитектурных форм здесь. По второму проекту планируется обустройство зоны отдыха вокруг пруда — установка малых архитектурных форм, детского игрового оборудования, устройство пешеходных дорожек и т.п.

Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Он реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина для улучшения качества жизни граждан.

Принять участие в онлайн-голосовании может любой шумерлинец старше 14 лет.

Источник: gshum.cap.ru.