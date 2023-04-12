Жители Чувашии войдут в единый реестр призывников

Создание такого перечня жителей России, подлежащих призыву, предусматривает закон о цифровизации воинского учета, который на днях был принят Государственной Думой. Разработкой реестра занимается Министерство цифрового развития страны по заданию Минобороны, запустить его в полном объеме планируют не раньше очередного осеннего призыва на срочную службу.

Новые правила предусматривают автоматическую постановку на воинский учёт без необходимости очной явки. После внесения данных человека в реестр информация о том, когда и где он поставлен на учёт, появится у него в личном кабинете на Госуслугах. Там же можно будет получить повестку или уточнить свое право на отсрочку.

Изменения должны будут оптимизировать порядок воинского учёта и призыва на срочную службу, подчеркнул глава Минцифры России Максут Шадаев, и помогут избежать ошибок призыва. Таких, к примеру, когда повестки приходили сотрудникам ИТ-компаний, имевшим право на отсрочку.

Руководитель министерства отдельно подчеркнул, что нововведение не связано с планами по возобновлению мобилизации. «Наоборот, насколько мне известно, сейчас ставка сделана на привлечение к службе контрактников на добровольных началах. Многие регионы уже начали активно рекламировать возможность поступления на военную службу по контракту», – отметил Максут Шадаев.

Напомним, тему мобилизации затронул на днях и военный комиссар Чувашии Бахтиер Холиков, комментируя ход весеннего призыва в республике. «Служить в зоне специальной военной операции новобранцы точно не будут», – отметил сказал он. – С этим вопросом часто обращаются родные и близкие наших призывников. Как уже было сказано Президентом Российской Федерации, министром обороны Российской Федерации, военнослужащие, проходящие военную службу, в горячие точки направляться не будут».

Источник: hypar.ru.