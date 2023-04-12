Более 40 тысяч человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов России и 61 государства. О промежуточных итогах регистрации рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Конкурс стартовал 4 апреля. Мы внимательно следим за ходом регистрации и видим интерес к конкурсу из разных уголков мира. На сегодня поступило уже более 40 тысяч заявок из всех 89 регионов России и 61 государства. Активно участвуют жители новых субъектов России – Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На текущий момент более 65% конкурсантов – опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% – участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10% заявок, а участники старше 51 года – 5%», – сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», и.о. ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров.

Кроме того, он отметил, что регистрации приходят от участников, представляющих различные профессиональные области: более 12% заявок получены от управленцев из сферы промышленности, 8% заявок – от руководителей сферы образования. 7% участников – из отрасли строительства и архитектуры, еще 7% представляют информационные технологии, телекоммуникации и связь, 6% – сферу предпринимательства. 5% заявок поступило от управленцев из сферы здравоохранения и медицины, еще 5% – из сферы торговли.

«Жители Центральной России традиционно проявляют наибольшую активность – они подали 37% от общего числа заявок. На втором месте – Приволжский федеральный округ (15%). Далее идут Северо-Западный (12%), Уральский (9%), Сибирский (9%), Южный (8%), Северо-Кавказский (4%) и Дальневосточный (4%) федеральные округа. В топ-15 регионов по количеству регистраций за это время вошли: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь, Московская область, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Новосибирская область, Свердловская область, Нижегородская область, Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Калининградская область, Томская область, Самарская область, Ростовская область», – рассказал Алексей Комиссаров и отметил, что российские регионы активно поддерживают конкурс. В этом сезоне добавлен новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению Президента Российской Федерации и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». За четыре сезона на участие в конкурсе подано свыше 840 тысяч заявок со всей России. В конкурсе участвуют управленцы до 55 лет с опытом руководства от 2 лет. В числе главных призов – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а еще – карьерные консультации и сопровождение.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 4 года работы платформы участниками её 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проект «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело», Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

В рамках АНО «Россия – страна возможностей» в августе 2020 года создан департамент оценки и методологии. Его задачами являются разработка и внедрение собственных инструментов оценки управленческих и деловых компетенций во все конкурсы и проекты платформы «Россия – страна возможностей» и партнеров, создание и поддержка центров компетенций в университетах, проведение оценки, организация обучения и подготовки кадров для деятельности центров компетенций. В вузах в 44 регионах страны создано более 80 центров оценки и развития надпрофессиональных компетенций студентов.