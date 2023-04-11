Экологический субботник прошел на территории памятников строителям Сурского оборонительного рубежа

10 апреля члены Совета местного отделения Чувашского национального конгресса по Шумерлинскому муниципальному округу, во главе с председателем Андреем Мостайкиным провели экологический субботник.

Была убрана территория около двух памятников:

— малая памятная стела, посвященная трудовому подвигу строителей Сурского оборонительного рубежа на 85-ом км автодороги «Сура» (пос.Палан);

— большая памятная стела, расположенная на 1-ом км автодороги «Шумерля – Наваты».

Собрано 11 мешков мусора, очищено более 0,8 га территории.

Источник: shumer.cap.ru.







