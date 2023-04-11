В России стартовала акция «Сад памяти»

Цель акции — высадить 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

Акция пройдет в четвертый раз во всех субъектах Российской Федерации, также на новых территориях и в зарубежных странах в период с 18 марта по 22 июня 2023 года.

Акция «Сад памяти» не только носит мемориальный характер, но и направлена на решение актуальных задач в сфере экологии — озеленение городов, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа.

Присоединиться к акции можно на официальном сайте садпамяти2023.рф, выбрав на интерактивной карте нужный регион и локацию.