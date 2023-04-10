Стартовала регистрация на Всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель»

В Год педагога и наставника впервые в России пройдет конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель». Подать заявку и пройти регистрацию для участия в конкурсе может каждый учитель начальных классов страны с 10 апреля по 10 мая.

Всероссийский конкурс для учителей начальных классов «Первый учитель» проводится в два этапа: отборочный (заочный) – с 15 мая по 30 июня, финальный (очный) – с 29 сентября по 5 октября.

В конкурсных испытаниях отборочного этапа: профессиональном тестировании, видеопредставлении участника, групповой работе – участникам предстоит продемонстрировать умение принимать эффективные решения и выстраивать взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений в интересах учеников, способность управлять конфликтами и работать в команде, владение действенными методиками и приемами организации обучения и воспитания с учетом возрастных и иных особенностей учеников, умение проектировать свое профессиональное и личностное будущее.

В финале участников ждут открытые уроки и пресс-конференция с членами жюри конкурса, представителями ученической и родительской общественности, СМИ.

Подать заявку на участие в конкурсе, а также подробнее узнать обо всех этапах конкурса можно на официальном сайте первыйучитель.рф.

Источник: cap.ru