Сердце выбрало театр

2023 год объявлен в Чувашии Годом счастливого детства, в России — Годом педагога и наставника. Сейчас самое время, чтобы рассказать нашим читателям о талантливых шумерлинских детях

и подростках, о том, что с ними работают лучшие педагоги и создаются все условия для развития их талантов.

Вот уже шестой год на театральном отделении Детской школы искусств № 1 обучается ученик школы № 3 Кирилл Быков. А началось всё с того, что в пятом классе он принял участие в конференции «Ростки возрождения», где читал достаточно объемное для своего возраста произведение. Выразительность чтения и задатки мальчика были замечены педагогом театрального отделения ДШИ № 1 Ольгой Курковой и она пригласила мальчика к себе на занятия.

В школу искусств Кирилл поступил в новом учебном году и окунулся в неизведанный для себя мир театра. Вскоре он начал активно участвовать в очных и дистанционных творческих конкурсах различного уровня в номинации «Художественное слово». Талантливый чтец неоднократно становился лауреатом республиканских мероприятий: форума «Одаренные дети Чувашии», отборочного тура Молодёжных Дельфийских игр России, конкурса-фестиваля «Цветы Чувашии», межрегиональных фестивалей-конкурсов театрально-художественного творчества детей и молодёжи «Театр — мир моей души», «Вдохновение», межрегионального конкурса художественного слова им. народной артистки СССР Веры Кузьминой, международных фестивалей-конкурсов «Калейдоскоп талантов», «Жар-птица России», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Виват, Россия!» и других.



Самым запоминающимся для Кирилла стал конкурс «Одаренные дети Чувашии», организуемый Чувашским государственным институтом культуры и искусств. «Мы выезжаем туда ежегодно и, на мой взгляд, это очень интересный и полезный конкурс. Члены жюри открыто выражают эмоции, делятся с детьми своими впечатлениями, дают полезные советы», — рассказывает Кирилл и отмечает, что на сегодняшний день самым высоким результатом в этом конкурсе для него было 2-е место в 2022 году с произведением Василия Уриевского «Стих про стих».



Театральное отделение — это широкое поле, чтобы проявить себя и в сольных выступлениях, и в коллективных. «Занятия очень помогают по жизни — развивается дикция, художественное мышление, становишься более внимательным и наблюдательным. Театр нас сплачивает. У нас очень дружный коллектив, и этот коллектив — наша вторая семья», — рассказывает юноша.

Занятия проходят два раза в неделю, но иногда старших приглашают к учащимся младших классов, и Кириллу это совсем не в тягость. А еще ему нравится выезжать на конкурсы с различными постановками. Например, совсем недавно юные артисты ездили на конкурс «Театр — мир моей души» и заняли 2-е место. Там Кириллу досталась награда за лучшую мужскую роль в пьесе «Золотой цыпленок».



На днях коллектив «Театра на трех стульях» (так называется их труппа) повезла пьесу «Леди и логика» на конкурс «Вдохновение». Приятно отметить, что часто в организации поездок принимает участие и папа Кирилла, Игорь Александрович, который во всем поддерживает сына.

Ежегодно Кирилл участвует в кукольных постановках с выездом к детям-инвалидам на дом и в Шумерлинскую общеобразовательную школу-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, где радует их своим актерским мастерством.



Руководитель направления «Театральное искусство» ДШИ № 1 Ольга Куркова весьма высоко отзывается о своем ученике. «Кирилл успешно справляется с исполнением разнохарактерных ролей. Его выступления являются украшением любой театрализованной постановки, будь то непредсказуемый Водяной в сказке «Снегурушка», гламурная Баба-яга в новогодней постановке «Тайна волшебных часов», коварная Шапокляк на празднике первоклассников или интеллигентный Леший в театрализованной постановке «Лелька». Кирилл блестяще исполнил роль Волка в сказке «Золотой цыпленок», ярко представил образ бродячего, бездомного и очень дерзкого кота Тощего в мелодраме «Зимы не будет». Он мастерски отразил характер импульсивного отца в пьесе «Мой маленький Бог» и заботливого старшего брата в пьесе «Беготня вокруг коня», — с воодушевлением рассказывает педагог.



Театр настолько глубоко проник в сердце Кирилла, что свое будущее он хочет связать с театральной деятельностью. Причем, возможно, даже в этом году, после окончания 10-го класса. Ведь именно этим летом в Нижегородском театральном училище набирает курс очень опытный педагог.



«Я знаю, что поступить в театральное училище достаточно сложно — при поступлении нужно не только читать стихи, петь, танцевать (кстати, за спиной Кирилла 4 года занятий бальными танцами в ТСК «Экситон» — прим. автора), показывать различные этюды, но и знать историю театрального искусства, известных режиссеров. Если в этом году моя мечта не исполнится, то попробую поступать в этом направлении уже через год», — делится своими планами целеустремленный парень.

Татьяна Александрова.