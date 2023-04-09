Продолжается декларационная кампания

Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Подать ее можно по месту своего учета. Сделать это можно и онлайн – в личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, а предварительно заполнить форму 3-НДФЛ — в программе «Декларация».

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2022 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.



Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля. Если налоговый агент не удержал НДФЛ с полученного налогоплательщиком дохода, то последний должен задекларировать его и уплатить налог самостоятельно. Сделать так следует только в случае, если налоговый агент не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если агент указанную обязанность исполнил, ведомство направит вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря.



Нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ может повлечь привлечение к ответственности в виде штрафа, начисления пени, взыскания задолженности по налогу (недоимки), пеней и штрафа через суд.



Предельный срок подачи декларации — 2 мая — не распространяется на получение налоговых вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года.



Управление ФНС по Чувашии.