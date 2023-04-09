Восхищают профессионализм и стремление к вершинам

Жила-была в тридевятом царстве, в тридесятом государстве маленькая девочка по имени Валентина. В детстве родители называли её Валюшей. Она росла очень любознательным и умным ребёнком, ей было интересно абсолютно всё на свете. Девочка смотрела на царство с любопытством и не могла налюбоваться им. В нём всё выглядело завораживающе, заманчиво, красиво. Прелестные цветы, дремучие леса, бурные и говорливые реки, склоны и вершины высоких гор, поля, засеянные пшеницей, и кристально чистые озёра, словно зеркала, так и манили её, будто шептали ей, мол, подойди к нам, Валюша, изучи нас, узнай, что мы из себя представляем.



Наша маленькая героиня читала много интересных и самых разных книжек. В одной из них она узнала, что существует такая наука, которая изучает природу, весь наш земной шар и даже космос. И наука эта называлась география. Валюша несказанно обрадовалась этому. «То, что нужно!» — воскликнула она. Каждый день она всё с большим упоением погружалась в мир этой чудесной науки и узнавала много интересных фактов. Без преувеличения, в школе Валюша училась безупречно. И, конечно, как вы уже могли догадаться, география была её самым любимым предметом. С глобусом и контурными картами она подружилась сразу же. Они стали неотъемлемой частью её жизни. Ведь в будущем Валентина стала учительницей географии, а также моей мамой.

Если в детстве её звали Валюшей, то теперь эту красную девицу величают Валентиной Николаевной Филипповой. После окончания одиннадцати классов в 1994 году она поступила в ЧГУ им. Ульянова. Окончила университет в 2000 году и вот уже 23 года преподаёт географию в Юманайской школе, где сама раньше училась и где сейчас учусь я. Моя мама училась в школе на «отлично» и окончила школу с отличием, поэтому я очень ею горжусь. Она пример для подражания.



Меня всегда восхищал её профессионализм и стремление к вершинам. Ведь она не только учитель географии, но ещё и заместитель директора по учебно-воспитательной работе. Иногда ей приходится заменять директора школы, поэтому я с уверенностью могу сказать, что моя мама – очень ответственная.



Валентина Николаевна искренне любит то, чем она занимается. Поэтому каждый урок с ней – это погружение в увлекательный мир всего живого. Нам никогда не скучно на её уроках. Она прекрасно знает свой предмет и рассказывает весь материал на одном дыхании. Всегда приводит интересные примеры из жизни и доступно объясняет каждую тему. Она может быть простой, но в то же время строгой и справедливой. Моя мама пользуется уважением всей школы. О ней написано и в нашем школьном историко-краеведческом музее.

Тут и сказочке конец, а кто слушал — молодец!



Д. Филиппова, ученица 5 класса Юманайской школы.