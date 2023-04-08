Получающие выплату на детей с 8 до 17 лет могут перейти на единое пособие

Семьи, которым с 1 апреля 2022 года была назначена выплата на детей от 8 до 17 лет, имеют право подать в апреле 2023 года заявление на единое пособие. Те, у кого срок выплаты заканчивается в мае, подают заявление в мае.

Единое пособие в России введено с 1 января 2023 года. Оно заменило сразу пять пособий, которые назначались семьям с детьми, в том числе и ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет. Часть родителей перешла на единое пособие еще в январе, часть семей осталась на прежних условиях.



Обратиться в СФР за назначением единого пособия может один из родителей, усыновитель или опекун (попечитель), постоянно проживающий в России и имеющий российское гражданство. При назначении пособия учитываются имущественная обеспеченность семьи и занятость родителей. Доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума на человека (в Чувашии – 12363 руб.). Размер единого пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50 % от прожиточного минимума на ребенка в регионе — базовый размер выплаты, 75 % — назначается в том случае, если при назначении базового размера среднедушевой доход семьи меньше прожиточного минимума, или 100 % — если при назначении пособия в размере 75 % уровень среднедушевого дохода семьи меньше прожиточного минимума на человека. В Чувашии прожиточный минимум на ребенка составляет 11992 руб.



Семьям с несколькими детьми от рождения и до 17 лет пособие выплачивается на каждого ребенка. Ежемесячная выплата назначается на один год и продлевается по заявлению. Чтобы получить выплату, нужно подать заявление через портал госуслуг, обратиться в клиентскую службу Отделения СФР по Чувашии или в МФЦ. Документы для подачи заявления собирать не нужно. Предоставить дополнительные данные нужно будет только в отдельных случаях, когда сведения о жизненной ситуации не отражены в государственных информационных системах.



Первая выплата придет в течение 5 рабочих дней после назначения. Последующие – ежемесячно 3 числа месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается единое пособие, — через банк и с 1 по 25 число месяца — через почтовые отделения.

Отделение СФР по Чувашии.