Николай Абрамов: «Престиж армейской службы повышается из года в год»Николай Абрамов:

В канун профессионального праздника мы побеседовали с исполняющим обязанности военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николаем Абрамовым.
8 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военных комиссариатов,
те, от кого напрямую зависит количественный и качественный состав наших Вооруженных Сил.
Военные комиссариаты входят в систему государственных исполнительных органов власти
территориального назначения. Ведомство осуществляет сбор и хранение информации о гражданах
призывного возраста, подлежащих срочной службе в армии и обязательной гражданской мобилизации.
Военкоматы в нашей стране появились ровно 105 лет назад – с принятия 8 апреля 1918 года Декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных губернских и окружных комиссариатов по военным делам».
В Шумерле военкомат начал работать с 1 октября 1938 года. Первым местом его расположения считается часть помещений конторы Шумерлинского леспромхоза по ул. Тракторной, с июля 1940 года военкомат переехал на улицу Сурскую, где функционировал ни много ни мало четыре десятилетия. В 1979 году было построено новое здание по ул. Жданова (ныне – улица Маршала Жукова), где военный комиссариат располагается по настоящее время.
ДОСЬЕ
Абрамов Николай Анатольевич, старший лейтенант запаса, старший помощник военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам. Родился в 1974 году в Армении в семье военнослужащего. С 1983 по 1993 годы семья проживала на Украине, в Харькове, затем переехала к родственникам в Шумерлю.
В 1995 году окончил школу прапорщиков Ярославского высшего военного финансового училища. Службу в системе военных комиссариатов начал в Аликовском военкомате, через год перевелся в Шумерлю.
С 27 октября 2022 года временно исполняет обязанности военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам (в связи с добровольной мобилизацией в зону СВО военного комиссара О.И. Петрова).
Женат, двое сыновей. Старший – офицер Вооруженных Сил РФ, младший – студент.
- Николай Анатольевич, расскажите о сегодняшнем дне шумерлинского военкомата.
- Наш военкомат – одно из 12 структурных подразделений военного комиссариата Чувашской Республики. Он объединяет три муниципальных образования: город Шумерлю, Шумерлинский и Порецкий округа. На сегодняшний день штат сотрудников без технического персонала составляет 14 человек: военный комиссар, старшие помощники военкома по мобилизационной работе, по призыву, по финансам и пенсионному обеспечению, помощники по воинскому учету, начальник секретной части.
В основном работают женщины. Я бы даже сказал, что у военкоматов в последние годы сформировалось «женское лицо».
- Кроме организации призывной, в том числе и по контракту, и мобилизационной работы, какие задачи стоят перед сотрудниками военкоматов?
- В числе наших задач — воинский учет граждан в запасе, поддержка российских ветеранов всех военных конфликтов, социальная помощь бывшим военным. Также мы ведем учет транспортных средств — грузовой техники, машин повышенной проходимости, причем как предприятий, так и частных лиц.
В нашей компетенции — работа по оказанию ритуальных услуг. В соответствии с законодательством мы обеспечиваем памятниками родственников погибших в зоне военных действий военнослужащих и умерших в мирное время ветеранов Великой Отечественной войны.
Кроме этого, ведем большую организационную работу по подготовке будущих военных специалистов — направляем на учебу в военные училища, на допризывную учебу и т.д.
- Как известно, военные комиссариаты – одна из наиважнейших платформ патриотического воспитания молодежи…
- Безусловно. Патриотическому воспитанию нами уделяется огромное внимание. Это работа со школами, учреждениями дополнительного образования, музеем. Мы регулярно проводим с молодежью уроки мужества, встречи с ветеранами и участниками боевых действий, принимаем непосредственное участие в организации и проведении военных сборов, строевых смотров, месячников военно-патриотической работы, других патриотических акций. В наших планах — возобновить Дни призывника, до пандемии проводимых два раза в год — в период весеннего и осеннего призывов.
- С начала объявления специальной военной операции военкоматы работают в особом режиме. Наверное, нелегко было прошлой осенью, в период объявленной частичной мобилизации?
- Со всей ответственностью могу сказать, что, несмотря на исключительно тыловую службу, военкоматы вносят огромную лепту в боеспособность армии, в нашу победу.
В период частичной мобилизации наши сотрудники на рабочих местах и дневали, и ночевали. И доведенный до нас план был выполнен.
Без проблем, к сожалению, не обошлось. В первую очередь, мы столкнулись с нарушением правил воинского учета. Как выяснилось, некоторые граждане стоят на воинском учете в нашем военкомате, а проживают в других регионах – в Москве, в Петербурге, в Краснодаре или даже в Норильске… Это грубое нарушение! Согласно Правилам воинского учета, если человек уезжает более чем на три месяца в другой регион, даже если он остается здесь прописан, он обязан сняться с воинского учета и встать на воинский учет в военном комиссариате по новому месту жительства.
Это не единственное нарушение. Зачастую военнообязанные своевременно не сообщают в военкомат об изменении своего семейного положения, о рождении детей.
Отдельно напомню, что воинский учет обязаны вести предприятия всех форм собственности. Но на практике нам приходится сталкиваться с тем, что некоторые предприятия, в основном малые, грешат ведением воинского учета. Согласно законодательству приказ об организации воинского учёта граждан с назначением ответственного лица необходимо оформлять в момент создания предприятия и утверждать ежегодно, накануне начала календарного года.
Кто подлежит воинскому учету? С чего и как начать воинский учет? Какие документы должны быть у работодателей? Как организовать отдельное делопроизводство? Мы помогаем решить все организационные вопросы, курируем по всем направлениям.
- С 1 апреля стартовал весенний призыв. В каком количестве наши новобранцы пополнят ряды Вооруженных Сил страны?
- С нашего военкомата планируется призвать порядка 80 молодых людей. Это призывники из Шумерли, Шумерлинского и Порецкого округов. В основном наши ребята будут направлены в войска Министерства обороны и воинские части Росгвардии.
- Есть ли нововведения в проведении призывной кампании 2023 года?
- Нет, всё стабильно. Сначала призывники зачисляются в воинские учебные части и через 3 месяца получают военно-учетную специальность. Затем, собственно, и начинают нести военную службу.
Хочу опровергнуть некоторые слухи, например, о том, что период службы в рядах ВС может быть увеличен. Нет! Введение этой меры в ближайшие годы точно не планируется. Ни один призывник в зону СВО направляться не будет, так же, как и служить в новых субъектах страны. Поэтому ни у молодых людей, ни у их близких на этот счет не должно быть никакого беспокойства. Не верьте слухам и домыслам, доверяйте только официальной информации.
- В системе военкоматов Вы служите не первый год. Скажите, отличаются ли призывники 90-х годов от сегодняшних?
- Могу констатировать, что в последние годы, даже десятилетия, престиж армейской службы повысился. Нынешние призывники с большим желанием идут служить. Немало случаев, когда ребята, не дожидаясь повестки, приходят в военкомат сами. Например, до окончания отсрочки, сдав все экзамены в учебном заведении, чтобы не терять время, пишут заявление на прохождение службы. Порой даже диплом об образовании не успевают получить.
- Изменилась ли статистика состояния здоровья молодых ребят?
- Сложно сразу сказать, здоровее призывники сейчас или 20 лет назад, но официальный процент годности к прохождению службы в рядах Вооруженных Сил в республике с каждым годом растет. В прошлом году он составил 78 %. Будем надеяться, что и в этом году результаты будут не ниже.
- Учитываются ли личные пожелания призывников о войсках, в которых они предпочитают служить?
- Да, по возможности, мы идем навстречу. Если призывник говорит, что хочет служить в ВДВ или в морской пехоте, или по какой-то конкретной специальности, например, водителем, по призывной комиссией, в первую очередь, проверяется состояние здоровья призывника, в том числе проводится психологическое тестирование. Если противопоказаний нет, службе по предпочтениям мы способствуем.
- Расскажите поподробнее о подготовке военных специалистов и какая работа ведется по допризывной подготовке будущих воинов?
- Как раз сейчас у нас идет отбор кандидатов в военные училища. Пользуясь случаем, рекомендую ребятам попробовать свои силы. Это шанс получить хорошее образование, в будущем — стабильную работу с достойной зарплатой, перспективы жилья. Что немаловажно — во время учебы курсанты находятся на полном государственном обеспечении.
В военных училищах широкий спектр специальностей, даже девушек готовят — психологов, связистов, медиков. Главное, чтобы позволяло здоровье и было желание.
Допризывная молодежь имеет возможность учиться в республиканской школе ДОСААФ, где можно получить специальность водителя и водителя-электрика. Что для этого нужно? В первую очередь, обратиться к нам, пройти медкомиссию и, если всё хорошо, мы подготовим направление на учебу.
- В каком состоянии сейчас материально-техническая база военкомата?
- Недавно в целях цифровизации воинского учета военкомат был оснащен новыми компьютерами. Нас подсоединили к общей системе, и теперь всю базу воинского учета (рукописные карточки) мы переводим в цифру. Процесс этот трудоемкий и требует немало сил, времени и человеческих ресурсов.
Одним из первых на повестке дня стоит проблема ремонта здания. Над этим вопросом мы работаем и в этом году надеемся на положительный результат.
- Проходят ли в системе военных комиссариатов республики какие-либо профессиональные конкурсы?
- В нашей системе ежегодно проходит конкурс по подготовке, организации и проведению весеннего и осеннего призывов. Следует сказать, что мы всегда на хорошем счету. По итогам ушедшего года, например, нам присвоено 3 место с вручением кубка.
- Стимулирует ли это на плодотворную работу?
- Да, конечно, приятно быть в числе лучших и в то же время осознавать, что нам есть куда стремиться.
Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником — Днем сотрудников военных комиссариатов. Отдельные поздравления с пожеланиями здоровья и всего наилучшего адресую нашим ветеранам, тем, кто долгие годы посвятил службе в системе военного комиссариата.
Ольга Дмитриева.