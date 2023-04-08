Николай Абрамов: «Престиж армейской службы повышается из года в год»Николай Абрамов:

В канун профессионального праздника мы побеседовали с исполняющим обязанности военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам Николаем Абрамовым.

8 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военных комиссариатов,

те, от кого напрямую зависит количественный и качественный состав наших Вооруженных Сил.

Военные комиссариаты входят в систему государственных исполнительных органов власти

территориального назначения. Ведомство осуществляет сбор и хранение информации о гражданах

призывного возраста, подлежащих срочной службе в армии и обязательной гражданской мобилизации.



Военкоматы в нашей стране появились ровно 105 лет назад – с принятия 8 апреля 1918 года Декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных губернских и окружных комиссариатов по военным делам».



В Шумерле военкомат начал работать с 1 октября 1938 года. Первым местом его расположения считается часть помещений конторы Шумерлинского леспромхоза по ул. Тракторной, с июля 1940 года военкомат переехал на улицу Сурскую, где функционировал ни много ни мало четыре десятилетия. В 1979 году было построено новое здание по ул. Жданова (ныне – улица Маршала Жукова), где военный комиссариат располагается по настоящее время.

ДОСЬЕ

Абрамов Николай Анатольевич, старший лейтенант запаса, старший помощник военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам. Родился в 1974 году в Армении в семье военнослужащего. С 1983 по 1993 годы семья проживала на Украине, в Харькове, затем переехала к родственникам в Шумерлю.

В 1995 году окончил школу прапорщиков Ярославского высшего военного финансового училища. Службу в системе военных комиссариатов начал в Аликовском военкомате, через год перевелся в Шумерлю.

С 27 октября 2022 года временно исполняет обязанности военного комиссара по г. Шумерле, Шумерлинскому и Порецкому районам (в связи с добровольной мобилизацией в зону СВО военного комиссара О.И. Петрова).

Женат, двое сыновей. Старший – офицер Вооруженных Сил РФ, младший – студент.

Николай Анатольевич, расскажите о сегодняшнем дне шумерлинского военкомата.

Наш военкомат – одно из 12 структурных подразделений военного комиссариата Чувашской Республики. Он объединяет три муниципальных образования: город Шумерлю, Шумерлинский и Порецкий округа. На сегодняшний день штат сотрудников без технического персонала составляет 14 человек: военный комиссар, старшие помощники военкома по мобилизационной работе, по призыву, по финансам и пенсионному обеспечению, помощники по воинскому учету, начальник секретной части.

В основном работают женщины. Я бы даже сказал, что у военкоматов в последние годы сформировалось «женское лицо».

В основном работают женщины. Я бы даже сказал, что у военкоматов в последние годы сформировалось «женское лицо». Кроме организации призывной, в том числе и по контракту, и мобилизационной работы, какие задачи стоят перед сотрудниками военкоматов?

В числе наших задач — воинский учет граждан в запасе, поддержка российских ветеранов всех военных конфликтов, социальная помощь бывшим военным. Также мы ведем учет транспортных средств — грузовой техники, машин повышенной проходимости, причем как предприятий, так и частных лиц.

В нашей компетенции — работа по оказанию ритуальных услуг. В соответствии с законодательством мы обеспечиваем памятниками родственников погибших в зоне военных действий военнослужащих и умерших в мирное время ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме этого, ведем большую организационную работу по подготовке будущих военных специалистов — направляем на учебу в военные училища, на допризывную учебу и т.д.

В нашей компетенции — работа по оказанию ритуальных услуг. В соответствии с законодательством мы обеспечиваем памятниками родственников погибших в зоне военных действий военнослужащих и умерших в мирное время ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме этого, ведем большую организационную работу по подготовке будущих военных специалистов — направляем на учебу в военные училища, на допризывную учебу и т.д. Как известно, военные комиссариаты – одна из наиважнейших платформ патриотического воспитания молодежи…

Безусловно. Патриотическому воспитанию нами уделяется огромное внимание. Это работа со школами, учреждениями дополнительного образования, музеем. Мы регулярно проводим с молодежью уроки мужества, встречи с ветеранами и участниками боевых действий, принимаем непосредственное участие в организации и проведении военных сборов, строевых смотров, месячников военно-патриотической работы, других патриотических акций. В наших планах — возобновить Дни призывника, до пандемии проводимых два раза в год — в период весеннего и осеннего призывов.

С начала объявления специальной военной операции военкоматы работают в особом режиме. Наверное, нелегко было прошлой осенью, в период объявленной частичной мобилизации?

Со всей ответственностью могу сказать, что, несмотря на исключительно тыловую службу, военкоматы вносят огромную лепту в боеспособность армии, в нашу победу.

В период частичной мобилизации наши сотрудники на рабочих местах и дневали, и ночевали. И доведенный до нас план был выполнен.

Без проблем, к сожалению, не обошлось. В первую очередь, мы столкнулись с нарушением правил воинского учета. Как выяснилось, некоторые граждане стоят на воинском учете в нашем военкомате, а проживают в других регионах – в Москве, в Петербурге, в Краснодаре или даже в Норильске… Это грубое нарушение! Согласно Правилам воинского учета, если человек уезжает более чем на три месяца в другой регион, даже если он остается здесь прописан, он обязан сняться с воинского учета и встать на воинский учет в военном комиссариате по новому месту жительства.

Это не единственное нарушение. Зачастую военнообязанные своевременно не сообщают в военкомат об изменении своего семейного положения, о рождении детей.

Отдельно напомню, что воинский учет обязаны вести предприятия всех форм собственности. Но на практике нам приходится сталкиваться с тем, что некоторые предприятия, в основном малые, грешат ведением воинского учета. Согласно законодательству приказ об организации воинского учёта граждан с назначением ответственного лица необходимо оформлять в момент создания предприятия и утверждать ежегодно, накануне начала календарного года.

Кто подлежит воинскому учету? С чего и как начать воинский учет? Какие документы должны быть у работодателей? Как организовать отдельное делопроизводство? Мы помогаем решить все организационные вопросы, курируем по всем направлениям.

В период частичной мобилизации наши сотрудники на рабочих местах и дневали, и ночевали. И доведенный до нас план был выполнен. Без проблем, к сожалению, не обошлось. В первую очередь, мы столкнулись с нарушением правил воинского учета. Как выяснилось, некоторые граждане стоят на воинском учете в нашем военкомате, а проживают в других регионах – в Москве, в Петербурге, в Краснодаре или даже в Норильске… Это грубое нарушение! Согласно Правилам воинского учета, если человек уезжает более чем на три месяца в другой регион, даже если он остается здесь прописан, он обязан сняться с воинского учета и встать на воинский учет в военном комиссариате по новому месту жительства. Это не единственное нарушение. Зачастую военнообязанные своевременно не сообщают в военкомат об изменении своего семейного положения, о рождении детей. Отдельно напомню, что воинский учет обязаны вести предприятия всех форм собственности. Но на практике нам приходится сталкиваться с тем, что некоторые предприятия, в основном малые, грешат ведением воинского учета. Согласно законодательству приказ об организации воинского учёта граждан с назначением ответственного лица необходимо оформлять в момент создания предприятия и утверждать ежегодно, накануне начала календарного года. Кто подлежит воинскому учету? С чего и как начать воинский учет? Какие документы должны быть у работодателей? Как организовать отдельное делопроизводство? Мы помогаем решить все организационные вопросы, курируем по всем направлениям. С 1 апреля стартовал весенний призыв. В каком количестве наши новобранцы пополнят ряды Вооруженных Сил страны?

С нашего военкомата планируется призвать порядка 80 молодых людей. Это призывники из Шумерли, Шумерлинского и Порецкого округов. В основном наши ребята будут направлены в войска Министерства обороны и воинские части Росгвардии.

Есть ли нововведения в проведении призывной кампании 2023 года?

Нет, всё стабильно. Сначала призывники зачисляются в воинские учебные части и через 3 месяца получают военно-учетную специальность. Затем, собственно, и начинают нести военную службу.

Хочу опровергнуть некоторые слухи, например, о том, что период службы в рядах ВС может быть увеличен. Нет! Введение этой меры в ближайшие годы точно не планируется. Ни один призывник в зону СВО направляться не будет, так же, как и служить в новых субъектах страны. Поэтому ни у молодых людей, ни у их близких на этот счет не должно быть никакого беспокойства. Не верьте слухам и домыслам, доверяйте только официальной информации.

Хочу опровергнуть некоторые слухи, например, о том, что период службы в рядах ВС может быть увеличен. Нет! Введение этой меры в ближайшие годы точно не планируется. Ни один призывник в зону СВО направляться не будет, так же, как и служить в новых субъектах страны. Поэтому ни у молодых людей, ни у их близких на этот счет не должно быть никакого беспокойства. Не верьте слухам и домыслам, доверяйте только официальной информации. В системе военкоматов Вы служите не первый год. Скажите, отличаются ли призывники 90-х годов от сегодняшних?

Могу констатировать, что в последние годы, даже десятилетия, престиж армейской службы повысился. Нынешние призывники с большим желанием идут служить. Немало случаев, когда ребята, не дожидаясь повестки, приходят в военкомат сами. Например, до окончания отсрочки, сдав все экзамены в учебном заведении, чтобы не терять время, пишут заявление на прохождение службы. Порой даже диплом об образовании не успевают получить.

Изменилась ли статистика состояния здоровья молодых ребят?

Сложно сразу сказать, здоровее призывники сейчас или 20 лет назад, но официальный процент годности к прохождению службы в рядах Вооруженных Сил в республике с каждым годом растет. В прошлом году он составил 78 %. Будем надеяться, что и в этом году результаты будут не ниже.

Учитываются ли личные пожелания призывников о войсках, в которых они предпочитают служить?

Да, по возможности, мы идем навстречу. Если призывник говорит, что хочет служить в ВДВ или в морской пехоте, или по какой-то конкретной специальности, например, водителем, по призывной комиссией, в первую очередь, проверяется состояние здоровья призывника, в том числе проводится психологическое тестирование. Если противопоказаний нет, службе по предпочтениям мы способствуем.

конкретной специальности, например, водителем, по призывной комиссией, в первую очередь, проверяется состояние здоровья призывника, в том числе проводится психологическое тестирование. Если противопоказаний нет, службе по предпочтениям мы способствуем. Расскажите поподробнее о подготовке военных специалистов и какая работа ведется по допризывной подготовке будущих воинов?

Как раз сейчас у нас идет отбор кандидатов в военные училища. Пользуясь случаем, рекомендую ребятам попробовать свои силы. Это шанс получить хорошее образование, в будущем — стабильную работу с достойной зарплатой, перспективы жилья. Что немаловажно — во время учебы курсанты находятся на полном государственном обеспечении.

В военных училищах широкий спектр специальностей, даже девушек готовят — психологов, связистов, медиков. Главное, чтобы позволяло здоровье и было желание.

Допризывная молодежь имеет возможность учиться в республиканской школе ДОСААФ, где можно получить специальность водителя и водителя-электрика. Что для этого нужно? В первую очередь, обратиться к нам, пройти медкомиссию и, если всё хорошо, мы подготовим направление на учебу.

В военных училищах широкий спектр специальностей, даже девушек готовят — психологов, связистов, медиков. Главное, чтобы позволяло здоровье и было желание. Допризывная молодежь имеет возможность учиться в республиканской школе ДОСААФ, где можно получить специальность водителя и водителя-электрика. Что для этого нужно? В первую очередь, обратиться к нам, пройти медкомиссию и, если всё хорошо, мы подготовим направление на учебу. В каком состоянии сейчас материально-техническая база военкомата?

Недавно в целях цифровизации воинского учета военкомат был оснащен новыми компьютерами. Нас подсоединили к общей системе, и теперь всю базу воинского учета (рукописные карточки) мы переводим в цифру. Процесс этот трудоемкий и требует немало сил, времени и человеческих ресурсов.

Одним из первых на повестке дня стоит проблема ремонта здания. Над этим вопросом мы работаем и в этом году надеемся на положительный результат.

Одним из первых на повестке дня стоит проблема ремонта здания. Над этим вопросом мы работаем и в этом году надеемся на положительный результат. Проходят ли в системе военных комиссариатов республики какие-либо профессиональные конкурсы?

В нашей системе ежегодно проходит конкурс по подготовке, организации и проведению весеннего и осеннего призывов. Следует сказать, что мы всегда на хорошем счету. По итогам ушедшего года, например, нам присвоено 3 место с вручением кубка.

Стимулирует ли это на плодотворную работу?

Да, конечно, приятно быть в числе лучших и в то же время осознавать, что нам есть куда стремиться.

Поздравляю своих коллег с профессиональным праздником — Днем сотрудников военных комиссариатов. Отдельные поздравления с пожеланиями здоровья и всего наилучшего адресую нашим ветеранам, тем, кто долгие годы посвятил службе в системе военного комиссариата.

Ольга Дмитриева.