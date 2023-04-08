Большеалгашинская средняя школа — одна из старейших школ района. Она функционирует около 130 лет. За свою многолетнюю историю в ней сменилось не одно поколение педагогов, менялись руководители. Но самый большой стаж работы в должности директора школы имеет Людмила Ивановна Глухова.

Есть педагоги, в которых дети влюбляются сразу и на всю жизнь. Именно таким педагогом можно смело назвать Людмилу Ивановну. Москвичка по рождению, появившаяся на свет 23 февраля 1944 года, она вот уже более пятидесяти лет проживает в сельской местности, и даже не все старожилы села помнят о том, что Людмила Ивановна из «приезжих». Она давно стала своей, местной, родной и близкой.



Людмила Ивановна приехала сюда по направлению молоденькой девчонкой после окончания Чувашского государственного педагогического института им. И.Я. Яковлева в 1968 году, получив специальность учителя русского языка и литературы. Влюбленная в свой предмет, она каждый новый учебный год открывала своим воспитанникам дорогу в мир знаний, прививала любовь к литературе и увлекала ею. Не случайно у этого педагога много последователей — выпускников, которые тоже стали филологами и работают в школах района, республики и за ее пределами. Все ученики Людмилы Ивановны испытывают к ней искреннюю привязанность и любовь. Одна из ее учениц, Н.И. Соланова, часто повторяет: «В моем понимании образом идеального учителя всегда была и остается Людмила Ивановна Глухова. Она обладает всеми качествами характера, которыми, по моему мнению, должен обладать педагог. Строгая, но справедливая, высокообразованная, мудрая, спокойная — для меня она является эталоном настоящего учителя. Когда речь заходит о педагогах, я всегда рассказываю о ней своим друзьям и коллегам, сыну».



С августа 1977 года и вплоть до выхода на заслуженный отдых, около тридцати лет, Людмила Ивановна работала директором школы. Она была не просто педагогом, но и учителем учителей. Наверное, в этом заключается ее главное призвание. Людмила Ивановна всегда поражала коллег глубиной мысли, оперативностью и четкостью решений разнообразных задач и этим снискала себе заслуженный авторитет, приобрела благодарное уважение как опытных учителей, так и начинающих. Человек с широкой и кристально доброй душой, готовый в любую минуту протянуть руку помощи.



Людмила Ивановна давно находится на заслуженном отдыхе, но для всех нас, жителей села, выпускников и коллег, она по-прежнему директор школы. И хотя возраст этой мудрой и удивительной женщины приближается к юбилейной дате — 80-летию, она до сих пор, как и в юности, остается энергичной и спортивной. Во всех ее начинаниях Людмилу Ивановну активно поддерживает семья — муж Александр Александрович, сын Евгений и внуки, — для которых она самый главный человек в жизни, верная жена, заботливая мама и любимая бабушка.



В. Учаева, библиотекарь Большеалгашинской сельской библиотеки.