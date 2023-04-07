1000 вопросов Главе республики

Столько вопросов и обращений было прислано жителями региона на 16-ую прямую линию Олега Николаева, состоявшуюся 31 марта

В эфире глава успел ответить на 30 из них. По причине технического сбоя часть трансляции в соцсетях оказалась недоступна пользователям, полную версию можно было увидеть вечером того же дня в эфире Национального телевидения Чувашии. Как сообщил Олег Николаев в своем телеграм-канале сразу после эфира, на все поступившие вопросы и обращения граждан обязательно должны быть даны ответы. К этому подключились министерства, ведомства и муниципальные власти.



Сегодня предлагаем читателям ознакомиться с наиболее интересными, на наш взгляд, для шумерлинцев темами прямой линии.

Как сегодня решается кадровый вопрос в здравоохранении? (Житель Урмарского муниципального округа посетовал на пустующие новые ФАПы)

Из ответа Олега Николаева:

Этот вопрос обсуждался накануне на коллегии Минздрава. Совместно с федеральным центром осуществляются доплаты, эти финансовые меры поддержки в какой-то степени позволяют привлечь специалистов на село. В прошлом году привлекли 191 сотрудника в систему Минздрава. Сейчас 366 человек учатся по целевому методу, значительная их часть должна трудоустроиться в Чувашии в ближайшие годы. …В течение ближайших 3-4 лет проблема не будет уже такой острой.

Сами ФАПы сейчас работают по расписанию. Логистика приезда специалистов пока налаживается именно так.



Очень много вопросов поступило по состоянию дорог

Из ответа Олега Николаева:

В Чувашии есть четкий план работы по ремонту и реконструкции автотрасс. Одномоментно всё решить не получится, но в целом есть конкретные целевые показатели. По региональным дорогам не менее 50 % нормативного состояния дорог мы должны достичь. Более 10 тыс. км — дороги муниципального значения, их время тоже придет. Их состояние мониторится непрерывно, идет диагностика.

Когда будут достигнуты показатели нормативного состояния на дорогах республиканского и федерального значения, республика сможет уделить местным дорогам больше внимания.



Не будет ли так, что, учитывая очень низкую цену на закупку молока, люди совсем перестанут держать коров?

Из ответа Олега Николаева:

Стоимость молока в этом году очень сильно падает прежде всего из-за рыночной конъюнктуры. Вообще в целом по РФ избыток молока такой у некоторых регионов, что девать некуда. У нас тоже в Чувашской Республике сложилась подобная ситуация — баланс переработки и производства молока нарушился. Прежде всего в связи с закрытием Чебоксарского молочного завода. Часть молока, которая вывозилась за пределы Чувашской Республики, прежде всего собираемая с населения, тоже на сегодняшний день не востребована другими регионами, потому что у самих переизбыток. И на фоне этого те закупщики молока, которые находятся в этой ситуации, конечно, сбавили стоимость молока.



Минсельхоз провёл предметное обсуждение с главами администраций, с закупщиками молока, с перерабатывающими производствами с тем, чтобы разделить нагрузку и соответствующим образом поддержать людей. В 2020—2021 годах во время «большого молока» для того, чтобы поддержать людей и выровнять цены, выплачивали 3,5 тысячи рублей на корову, на 2 и более — 5 тысяч рублей. В прошлом году эту форму поддержки не убрали, а с точки зрения литра молока, наоборот, увеличили, но перевели эту возможность на тех, кто оформил себя как самозанятый.



Когда двор дома 11 по ул. Пушкина войдёт в программу благоустройства?

Администрация г. Шумерли поясняет:

Благоустройство данной территории было запланировано на 2023—2024 гг., однако в связи с реализацией мероприятий по строительству сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения оно пока нецелесообразно и возможно не ранее 2024 года — после завершения строительства сетей.



Когда будет восстановлено асфальтовое покрытие во дворе дома 15 по ул. Ленина?

Администрация г. Шумерли поясняет:

В данном дворе в зимний период проводились аварийно-ремонтные работы на инженерных сетях. Работы по восстановлению асфальтового покрытия будут проведены летом текущего года.



Житель Русских Алгашей обозначил острый вопрос с качеством питьевой воды (вода из старой скважины была мутной, перенасыщенной железом, марганцем, а новая скважина не функционирует и жителям села неизвестны результаты экспертизы воды. Так что они вынуждены для питья покупать бутилированную воду)

Администрация Шумерлинского муниципального округа поясняет:

Новая скважина была запущена в эксплуатацию в декабре 2022 года, заявка на проведение анализа воды из нее была подана в ТО Управления Роспотребнадзора в Шумерле в феврале текущего года. 28 марта вода из всех трех скважин в Русских Алгашах была взята на анализ. При получении результатов будут сделаны выводы и выстроен план дальнейших действий по решению проблемы. Результаты анализа воды будут доведены до потребителей.

В настоящее время из трех скважин в селе не функционирует одна в связи с выходом из строя насоса. В апреле подрядчик должен заменить оборудование по гарантии.

За несколько дней до прямой линии Главы Чувашской Республики редакция газеты «Вперёд» обратилась к своим подписчикам в социальных сетях с призывом прислать нам волнующие вопросы. На наш призыв откликнулись волонтёры, вместе с которыми мы записали видеообращение, и жители микрорайона «Аляска» с вопросом о противотуберкулезном диспансере.

Оба вопроса наша газета отправила Главе республики. Ответы на них прозвучали во время прямого эфира.

Когда построят приют для животных в Шумерле? (Напомним читателям о том, что власти республики анонсировали строительство пункта временной передержки животных в Шумерле к концу 2022 – в начале 2023 года. Прошлым летом говорилось о выделении 6,8 млн рублей на проектно-сметную документацию, которая должна была быть готовой к 30 ноября 2022 года)

Из ответа Олега Николаева:

Приют и пункт передержки – это разные объекты. В Шумерле планируется создание пункта передержки. Федеральное законодательство установило порядок обращения с безнадзорными животными, по которому сначала нужно выловить, провести ветеринарные процедуры, оценить состояние здоровья, вылечить, прочипировать и стерилизовать, после этого вернуть в прежнее место обитания. На сегодня в Чебоксарском районе такой процесс организован. Но чтобы охватить всю республику, необходимо как минимум еще и в Шумерле. Постараемся ускорить процесс. Были заминки по ветеринарной линии. Сейчас у нас новый руководитель Госветслужбы. Рассчитываем на скорое решение.



С другой стороны, параллельно нам совместно с общественниками важно заниматься формированием ответственного отношения к животным. Мы готовы со стороны государства поддержать зоозащитников, если они организуют соответствующие мероприятия в школах.



Администрация г. Шумерли поясняет:

В настоящее время Институтом территориального развития Чувашской Республики подготовлена проектно-сметная документация на строительство межмуниципального пункта в Шумерле на 150 голов, предстоит ее государственная экспертиза. Пока же на 2023 год городу предусмотрено 1,2 млн рублей на мероприятия ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, возврат в прежнее место обитания), а это более 160 собак. Контракт заключен с индивидуальным предпринимателем Видинеевым В.И.









Когда будет снесен комплекс зданий бывшего противотуберкулезного диспансера в Шумерле?

Из ответа Олега Николаева:

Большая работа проводится по инвентаризации всего государственного имущества. Много объектов находится в неоформленном виде, являются бесхозными, не имеют документации и т.д. Данный объект был брошен, можно было только сносить. В этом году деньги на снос данного объекта заложены.



Администрация г. Шумерли поясняет:

Распоряжением Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики от 11.08.2022 г. № 135-р указанное имущество было передано Республиканской службе единого заказчика Минстроя Чувашии. По информации Республиканской СЕЗ, в октябре 2022 года была проведена дезинфекция зданий и прилегающего земельного участка. В апреле текущего года будут отобраны пробы грунта и строительных материалов зданий для анализа на наличие в них микобактерий туберкулеза. Длительность анализа проб составляет календарный месяц. После будут начаты работы по демонтажу (сносу) зданий.