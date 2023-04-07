Праздник в каждый дом

Шумерлинский комплексный центр социального обслуживания населения объявляет ежегодную благотворительную акцию «Пасхальная корзина».



В предпраздничные и праздничные дни добровольцы из числа «серебряных» волонтеров и специалистов отделения дневного пребывания Шумерлинского КЦСОН вручат пасхальные куличи и подарки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и одиноким пожилым людям,

Акция пройдет с 10 по 20 апреля.



Подарки можно принести в рабочие дни с 08:00 до 17:00 по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, каб. № 10. Телефон для справок 8 (83536) 2-81-06.

Помогите нам принести Пасху в каждый дом!



ШКЦСОН.