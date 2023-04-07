Поможем чем можем!

Неравнодушные жители Шумерлинского округа продолжают оказывать гуманитарную помощь воинам, находящимся в зоне СВО.



На прошедшей неделе в пункт приема гуманитарной помощи, расположенный в администрации Шумерлинского округа, поступила помощь от жителей Магаринского и Нижнекумашкинского сельских поселений в виде хозяйственных и лекарственных средств, трикотажных изделий, продовольствия.



Собранная гуманитарная помощь 31 марта передана в отделение Общероссийского народного фронта в Чебоксарах для дальнейшей транспортировки в зону специальной военной операции.

За подробной информацией по оказанию помощи военнослужащим можно обратиться к координаторам волонтерского (добровольческого) штаба Н.Н. Смолевой и И.В. Фокиной по телефону 8(83536) 2-13-15.



Сайт Шумерлинского МО.