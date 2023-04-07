3 апреля в Шумерлинской межрайпрокуратуре состоялось совещание по вопросу затянувшегося ремонта гимназии № 8. В небольшом конференц-зале объяснения подрядчика ООО «СУ-38» слушали прокурор Евгений Серебряков, глава администрации города Эдуард Васильев, начальник отдела образования Ирина Сасакина, директор гимназии № 8 Лилия Долгова, депутат городского Собрания Юрий Калугин и представитель Службы единого заказчика Минстроя Чувашии, который осуществляет строительный контроль на данном объекте.

Подрядчик во всех своих бедах винил сметно-техническую документацию, в которой изначально не были заложены некоторые виды работ, а материалы и оборудование, фигурировавшие в документах, не отвечали современным требованиям. Из-за чего и были нарушены сроки выполнения обязательств. Подрядчику же задавались вопросы: изучал ли он документацию, прежде чем принять участие в аукционе? (изучал); выезжал ли тогда на объект? (не выезжал); почему так мало людей каждый день трудятся в гимназии? (решается вопрос с жильём для дополнительного штата иногородних специалистов); без задержек ли выплачивается зарплата? (есть факты невыплаты зарплаты в привлечённых подрядных организациях, но этот вопрос сейчас решается).



Выслушав мнения всех сторон, собравшиеся пришли к выводу о том, что менять на этом этапе подрядчика означает оттянуть сроки окончания работ ещё минимум на полгода. И тогда не только выпускной, но и новый 2024 год ученики гимназии будут встречать в гостеприимно приютивших, но всё же неродных школах. Про последний звонок и выпускной в гимназии в этом году мечтать, конечно, уже не приходится.



В итоге подрядчику дали ещё один шанс. Пусть медленно, но работа всё же ведётся. И много уже сделано. А для ускорения темпов и повышения качества работ на правах субподряда будет привлечена ещё одна строительная организация. Сейчас задача номер один — открыть двери обновленной гимназии к 1 сентября.



Обоснованные претензии со стороны прокуратуры звучали и в адрес Службы единого заказчика. Прокуратурой республики внесено представление о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших подобную ситуацию при осуществлении строительного контроля.



Директору гимназии Лилии Долговой по окончании ремонтных работ решено присвоить звание «Заслуженный строитель». Шутка, конечно, но не очень веселая. Неправильно это, когда директор школы, заслуженный учитель России и Чувашии, вместо организации учебного процесса вынужден осваивать ещё и строительную специальность и вникать во все тонкости стройки и ремонта. Потому как ответственность у неё личная. И ничуть не меньшая, чем у подрядчика.

Анна Аношина.