Поддержка членов семей мобилизованных граждан: работа ведется непрерывно

Забота и внимание к семьям мобилизованных — наша общая задача. Любая помощь — материальная, моральная, психологическая, юридическая — очень важна и нужна.

Поддержка членов семей мобилизованных граждан на территории Шумерли и Шумерлинского округа ведется непрерывно. В координационном центре с ними держат постоянный контакт, изучают жизненные ситуации, принимают и обрабатывают обращения, контролируют решение проблем.



Специалисты Шумерлинского КЦСОН совместно со специалистами ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района, специалистами службы занятости населения систематически посещают семьи мобилизованных граждан.



«Мне понравилось, как взаимодействуют между собой специалисты из самых разных сфер, я вижу реальный результат их работы. У нашей семьи есть социальный паспорт с самых первых дней мобилизации нашего сына, по всем интересующим вопросам я всегда получаю развернутый ответ и содействие в решении возникающих проблем», — говорит мать мобилизованного.

По вопросам получения социально-психологической поддержки семьи военнослужащих могут обратиться с 8 до 17 час. по адресу: г. Шумерля, проезд Мебельщиков, д. 9, тел.: 8 (83536) 2-69-11, 2-91-27, 2-00-84.



Кроме того, любой член семьи мобилизованного может обратиться на круглосуточную горячую линию #МыВместе 8-800-200-34-11, в региональный штаб #МыВместе по номерам: 8(8352) 45-13-88, +7-995-930-84-24 вне зависимости от населенного пункта.



Шумерлинский КЦСОН.