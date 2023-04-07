Основные принципы ЗОЖ

7 апреля — всемирный день здоровья

Здоровье людей зависит на 50-55 % именно от образа жизни, на 20 % — от окружающей среды,

на 18-20 % — от генетической предрасположенности и лишь на 8-10 % — от здравоохранения.

«Правила здорового образа жизни не так сложны, как кажется на первый взгляд, и иногда достаточно лишь начать их соблюдать, чтобы осознать, насколько это было необходимо. Задумайтесь о своем здоровье, подарите своему организму привычки здорового образа жизни», — призывает врач-терапевт отделения медицинской профилактики Шумерлинского ММЦ Л.А. Демидова.



Сбалансированное питание подразумевает отказ от вредных по составу продуктов (мучных, сладких, жирных и т.п. ) с заменой на фрукты, овощи, ягоды, злаковые. Согласно рекомендации ВОЗ, человек в день должен употреблять как минимум 200 г. фруктов и 300 г. овощей. Употребление воды в объеме 2-3 л в сутки ускорит обмен веществ, замедлит старение кожи, предотвратит обезвоживание. В рацион питания обязательно следует включать молочные и кисломолочные продукты, яйца и бобовые, рыбу и нежирные сорта мяса, а также орехи и семена.



Из жиров предпочтение отдается растительным маслам, а вот конфеты, выпечку и прочие сладости следует употреблять в очень ограниченном количестве. Важно сократить употребление сахара и рафинированных продуктов.



Регулярные физические упражнения (аэробика, бег, плавание или другие виды спорта) должны присутствовать по 30-40 минут 5 раз в неделю. Ежедневная утренняя зарядка — обязательный минимум физической нагрузки на день. Необходимо сделать её такой же привычкой, как умывание по утрам.



Ежедневный отдых должен зависеть от основного вида деятельности: если работа человека связана с тяжелым физическим трудом, то лучшим отдыхом будет выспаться, почитать интересную книгу или просто посидеть в любимом кресле; если работа сидячая, то лучшим отдыхом станет посещение спортзала и прогулки на свежем воздухе.



Отказ от вредных привычек — основа здоровья, поэтому от курения, алкоголя, наркотиков лучше отказаться.



Эмоциональное самочувствие должно быть позитивным. Если человек находится во внутреннем конфликте с самим собой или в состоянии потери интереса к жизни, это вызывает тяжелый хронический стресс, который может привести к глубокой затяжной депрессии.

Соблюдение режима дня необходимо контролировать самостоятельно в течение всей жизни. Средняя продолжительность сна для взрослого человека составляет 8 часов, а регулярное питание исключает возможность набора веса.



Шумерлинский ММЦ.