В Чувашии семьи с шестью и более детьми будут обеспечены жильем в 2023 году

Об этой мере поддержки ранее Глава Чувашии заявлял на ежегодной пресс-конференции, прошедшей в феврале, напомнив о том, что 2023 год в Чувашии объявлен Годом счастливого детства.

По данным органов местного самоуправления в настоящее время на учете в качестве нуждающихся состоят 58 многодетных семей, имеющих шесть и более несовершеннолетних детей.

«В рамках реализации мер по улучшению жилищных условий семей с шестью и более детьми в республиканском бюджете в 2023 году предусмотрено более 333,5 млн рублей. Данной категории граждан будут выданы сертификаты на приобретение жилья», — уточнил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов.

В Чувашии действует также ряд других форм поддержки социальных категорий граждан в улучшении жилищных условий. Так, например, в 2022 году свои жилищные условия улучшили 35 многодетных семей с семью и более детьми и 30 семей с пятью и более детьми. В 2023 году будут обеспечены жильем еще 65 семей с пятью и более детьми.

Источник: cap.ru