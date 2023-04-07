В парке началась работа над ошибками

Уже много десятилетий в единственном парке Шумерли 1 мая открывается летний сезон. Но в последние годы эта традиция нарушается по разным причинам: то ковид бушевал, то реконструкция нагрянула. Последнюю горожане ждали с нетерпением, вдохновляясь красивыми картинками, представленными проектантами. Но когда к концу прошлой осени оказалось, что весь объем предписанных проектом работ не сделан, вдохновения поубавилось. А сейчас, когда в парке после схода снега обнажилась вся территория, посетители, мягко говоря, несколько шокированы.

Одно из последних свидетельств тому – слова группы женщин, занимавшихся скандинавской ходьбой в полдень среды, обращенные к участникам рабочего совещания, проходившего в то время в парке. Кучи мусора, валяющиеся бревна и ветки, борозды от осенней работы техники, лужа вокруг туалета, потухшие светильники – только часть их претензий.



Более глубоко с проблемами и недочетами, всплывшими после официального окончания первого этапа реконструкции парка, ознакомились новый глава администрации города Эдуард Васильев, его заместители Павел Бажайкин и Ирина Сасакина, помощник прокурора Николай Ксенофонтов. Ответ по всем возникавшим вопросам и претензиям держали директор парка Алексей Россейкин и группа сотрудников подрядчика – самарской компании «Берсо».



На территории дендрария растения избавили от защитных чехлов, скоро зазеленеет всё, заколосится. А вот поливать посадки будет нечем, если вовремя не устранят повреждение подведенного водопровода и не установят поливочный кран. Полностью привести эту локацию парка в порядок подрядчик пообещал к 20 апреля.



Что касается вновь установленных светильников, то, по словам директора парка, в настоящее время не работают 26 из них по периметру. Помимо технической стороны вопроса остро стоит проблема вандализма. Как сообщили сотрудники «Берсо», при приемке работ на объекте все опоры освещения были оснащены технологическими лючка́ми, впоследствии были зафиксированы факты порчи и кражи лючков. Они призвали руководство парка обратить внимание на обеспечение сохранности имущества и предотвращение его порчи. Для этого в помощь видеонаблюдение, установленное в парке. «Следы вандализма по парку присутствуют практически повсеместно», — с сожалением констатировали самарцы.



Не обошлось без претензий и замечаний и на других локациях: на скейт-площадке, у пруда, на террасе, у здания «Дружбы». Везде сейчас подрядчик продолжает незавершенные осенью работы, одновременно приступит, по заверениям, к устранению выявленных недочетов. Так, терраса из лиственницы будет дополнительно закреплена к основанию и обработана защитным покрытием, сделана обсыпка грунтом для сглаживания перехода с террасы к почвенному покрову, устранены пузыри вздувшегося над поверхность воды гидроизоляционного покрытия пруда, снятые для проезда техники части периметрального ограждения вернутся на свои места, будет проведена окончательная планировка территории после завершения работ по установке светильников, восстановлены канализационные люки у скейт-площадки и амфитеатра, линии электропитания сооружений в парке и др. Чтобы довести первый этап реконструкции до идеала, глава администрации предложил совместно со всеми заинтересованными структурами провести полную ревизию по недочетам и, отталкиваясь от этого перечня, в дальнейшем вести претензионную работу и осуществлять контроль за исполнением.



Досталось от Эдуарда Васильева и работникам парка – за мусор на территории, дорожках, в пруду. Ведь мало благоустроить общественную территорию, ее еще нужно содержать, чтобы результат радовал, а не вызывал у горожан и гостей города негативных эмоций. Тем более в этом году Шумерле предстоит попрощаться с привычным обликом центральной площади.

P.S. В тот же день в парке состоялся субботник, в котором участвовали работники горадминистрации и депутаты городского Собрания.

Наталья Владимирова.