Вслед за Главой Чувашии в эфир выходят руководители муниципальных округов

Логичным продолжением прямой линии Олега Николаева стали эфиры в социальных сетях глав муниципальных округов. На этой неделе их провели Александр Осипов и Николай Хорасёв, возглавляющие Комсомольский и Чебоксарский округи. Общение в онлайн-формате прошло при поддержке Центра управления регионом Чувашской Республики.

Отвечая на вопрос о доступности медицины на селе, глава Комсомольского муниципального округа отметил, что до конца года на вверенной ему территории построят два фельдшерско-акушерских пункта — в деревне Татарские Шуруты и в Новом Сундыре. Кроме того, отвечая на вопросы односельчан, глава муниципалитета рассказал о развитии аграрного сектора округа, о планах строительства и ремонта социальных объектов, мерах поддержки малого и среднего бизнеса, а также молодых семей.

«Благодарен всем, кто неравнодушен к нашему округу, будущему наших детей. Спасибо вам за активную позицию! Пишите мне, я всегда открыт для встреч», – призвал пользователей соцсетей Александр Осипов.

Поблагодарил зрителей за вопросы и руководитель Чебоксарского округа Николай Хорасёв.

«Хочу сказать, что мы вместе должны развивать наш округ, работать вместе в одной команде, понимая друг друга», – отметил он, пообещав обязательно ответить на вопросы, реакция на которые не прозвучала в эфире.

Во время трансляции спикер успел рассказать о том, как на местах решается проблема бродячих собак, как при помощи инициативного бюджетирования можно решить проблему слабого интернета и где в этом году запланирован ремонт школ. Также он также пригласил всех летом на Ягодный фестиваль в округе.

«Прямые эфиры – удобный вариант прямой связи между жителями сел и городов и представителями власти. Такие трансляции помогают главам быть в курсе происходящего на местах, – отметила руководитель Центра управления регионом Чувашской Республики Татьяна Немцева. – Подчеркну, что общение в формате онлайн важно и для самих жителей – именно поэтому принято решение проводить подобные трансляции чаще. Каждому руководителю округа рекомендовано выходить в прямой эфир не реже, чем два раза за год».

Посмотреть прямой эфир главы Комсомольского округа можно здесь https://vk.com/tsur21?w=wall-201863389_9286, а главы Чебоксарского округа – здесь https://vk.com/tsur21?w=wall-201863389_9257

чувашинформ.рф