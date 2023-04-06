Олег Николаев предложил заменить срочную службу в армии работой на предприятиях ВПК

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин по видеосвязи провёл заседание Президиума Госсовета, посвящённое развитию промышленности страны в условиях санкционного давления. Участие в заседании принял Глава Чувашии Олег Николаев.

В качестве приоритетной задачи Глава государства отметил формирование пакета мер поддержки, который позволит обеспечить опережающее развитие обрабатывающей промышленности, в короткие сроки организовать собственное производство критически важной продукции, увеличить глубину переработки сырья, разработать и внедрить в производство качественно новые продукты и технологии.

К уровню 2021 года обеспечен прирост индекса промышленного производства по следующим производствам: металлургическое и машины и оборудование, не включенные в другие группировки. У системообразующих организаций сложился положительный сальдированный финансовый результат в объеме 12 млрд рублей. За январь—февраль индекс промпроизводства вырос на 12,1% к аналогичному периоду 2022 года.

Он также отметил, что с ноября 2022 года количество предприятий ОПК в Чувашии увеличилось с 7 до 47. Вопрос обеспечения их кадрами стоит «особенно остро». Сейчас на таких производствах в республике заняты 26 тыс. человек, текущая потребность в специалистах достигает 1,77 тыс. человек, из которых 1,37 тыс. – на рабочие вакансии.

Для решения кадровой проблемы Глава Чувашии предложил предусмотреть для призывников из числа выпускников заведений среднего профессионального и высшего образования возможность альтернативной службы по специальности на предприятиях военно-промышленного комплекса (ВПК) в течение не менее пяти лет, а также предоставлять таким выпускникам трехлетнюю отсрочку от призыва, если они работают по специальности на предприятиях ВПК.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики