В Комсомольском округе построят два фельдшерско-акушерских пункта

Один из них уже возводится и откроется в деревне Татарские Шуруты, второй появится в Новом Сундыре. О строительстве ФАПов в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации» рассказал глава муниципального округа Александр Осипов во время прямого эфира в социальных сетях.

Также глава округа напомнил, что в прошлом году в Комсомольском отремонтировали районную поликлинику, в Урмаево и Новочелны-Сюрбеево прошел капитальный ремонт офисов врача общей практики.

«У нас в планах сделать так, чтобы жители каждой деревни и каждой территории имели возможность получать медицинскую помощь в шаговой доступности», – подчеркнул Александр Осипов.

Отметим, прямой эфир с главой Комсомольского муниципального округа был организован совместно с Центром управления регионом Чувашской Республики. По данным ЦУР, в 2022 году жители округа направили в органы власти через соцсети и платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» 118 сообщений.

Посмотреть прямой эфир можно по ссылке: https://vk.com/wall-203464561_1315

чувашинформ.рф