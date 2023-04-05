Подписано пятистороннее соглашение о развитии в Чувашии хмелеводства

Намерения о совместной работе скрепили подписями Глава Чувашии Олег Николаев, ректор Чувашского государственного аграрного университета Андрей Макушев, руководители Волжского комбайнового завода Андрей Водопьянов, ОАО «Текстильмаш» Николай Алтушкин и директор Чувашского НИИ сельского хозяйства Андрей Фадеев.

Сегодня Чувашия — основной производитель хмеля в России. Пятистороннее соглашение позволит помочь в реализации Концепции развития хмелеводства в Чувашии до 2025 года. Республика продолжит наращивать свои компетенции в этой сфере, научные изыскания и подготовку кадров. Создаются условия и для технического перевооружения хмелеводства, причем инновационные технологии разрабатываются именно чувашскими промышленными компаниями.

чувашинформ.рф