Новая программа переселения граждан из ветхого жилья начнётся с 2024 года

Об этом в ходе «прямой линии» сообщил Глава Чувашии Олег Николаев. О решении продлить с 1 января 2024 года программу переселения из ветхого жилья в ходе рабочей поездки в Тулу, общаясь с рабочими завода «Тулажелдормаш», сообщил глава государства Владимир Путин.

По Шумерле, в рамках IV этапа республиканской адресной программы переселения граждан из жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года, до конца текущего года будет расселено 9 домов общей площадью 4520,36 кв. м. Действующая программа будет завершена.

В рамках будущей программы переселения по городу планируется расселить 545 жилых помещений из 60 многоквартирных домов общей площадью 21632,05 кв. м.

Уточнить информацию по тому или иному дому шумерлинцы могут в секторе учёта и распределения жилья администрации города по тел. 2-99-60.

Сайт администрации г. Шумерли.