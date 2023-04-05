Жители Чувашии могут представить свои идеи по развитию региона

В этом году уже в третий раз пройдет форум «Сильные идеи для нового времени», на котором неравнодушные граждане представят свои проекты по развитию регионов и всей страны.

Отбор будет проводиться по шести направлениям:

национальная социальная инициатива;

национальная технологическая инициатива;

национальная кадровая инициатива;

национальная экологическая инициатива;

предпринимательство;

цифровые сервисы.

Присоединиться к участию могут и жители нашей республики. Для этого необходимо до 29 апреля 2023 года отправить заявку по ссылке на крауд-платформу: https://идея.росконгресс.рф/. Самые проработанные и перспективные для республики проекты будут поддержаны.

Вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов считает, что участие в Форуме — это отличная возможность каждому проявить себя, представить свою уникальную идею, которую оценит эксперт, и получить шанс на её реализацию. «Уже не первый год люди со всей нашей страны от школьников до предпринимателей предлагают проекты для развития экономики, социальной и технологической сфер России до 2030 года. Новые идеи — это прекрасная возможность помочь вывести страну на иной — лучший уровень. Пробуйте, разрабатывайте, присылайте, и может именно ваша идея окажет качественные и позитивные изменения», — сказал Дмитрий Краснов.

Отметим, форум «Сильные идеи для нового времени» организуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом «Росконгресс» и направлен на выявление и поддержку реализации общественно-значимых инициатив российских граждан.