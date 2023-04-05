В Шумерле прошел I отборочный этап Чемпионата Школьной волейбольной лиги Чувашии

5 апреля на стадионе «Труд» города Шумерля состоялся первый зональный отборочный этап Чемпионата «Школьная волейбольная лига Чувашской Республики — 2023» среди команд девушек городских общеобразовательных организаций. Город Шумерлю в женском первенстве представляла команда МБОУ «СОШ №3» (учитель Краснощеков С.А.), ставшая победителем муниципального этапа Чемпионата.

Шумерлинская команда оспаривала выход во второй зональный этап соревнований с командами из г. Алатыря. По итогам игр шумерлинская команда заняла второе место, тем самым обеспечив себе выход во второй этап Чемпионата.

6 апреля, победитель муниципального этапа соревнований, команда юношей МБОУ «СОШ №2» (учитель Поляков А.В.) примет участие в групповом розыгрыше первого этапа Чемпионата «Школьная волейбольная лига Чувашской Республики» мужского первенства в г. Алатырь.

Источник: gshum.cap.ru.