Определена команда-победитель, которая представит Шумерлю на зональных соревнованиях республиканского турнира «Чудо-шашки»

Команда школы №3 представит Шумерлю на зональных соревнованиях республиканского турнира «Чудо-шашки», которые пройдут 5 апреля в 10:00. Победителя выявили 3 апреля в ходе городского турнира школьных команд по шашкам «Чудо-шашки – 2023», который прошел в Центре детского творчества.

Борьба за 1 место в турнире велась между командами школы №3 и школы №6. По итогам напряжённого поединка между этими командами, команда школы №3 заняла в турнире 1 место, команда школы №6 — 2 место. На 3 месте закончила турнир вторая команда СОШ №3, игравшая вне конкурса.

Источник: gshum.cap.ru.